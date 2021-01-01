تعرف على أسباب وأعراض القولون العصبي

قد يعاني الكثير من القولون العصبي، حيث إن متلازمة القولون العصبي ، هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي.
إنه اضطراب هضمي شائع ولكنه غير مريح وقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من غازات مفرطة وآلام في البطن وتشنجات.
ما هي أسباب متلازمة القولون العصبي؟
لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب القولون العصبي، يعتقدون أن مجموعة من العوامل يمكن أن تؤدي إلى القولون العصبي ، بما في ذلك:
عسر الحركة: مشاكل في كيفية تقلص عضلات الجهاز الهضمي وتحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.
فرط الحساسية الحشوية: أعصاب شديدة الحساسية في الجهاز الهضمي.
ضعف القناة الهضمية: سوء التواصل بين الأعصاب في الدماغ والأمعاء.
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