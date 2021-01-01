تعرف على أسباب وأعراض القولون العصبي



القولون العصبي القولون العصبي



قد يعاني الكثير من القولون العصبي، حيث إن متلازمة القولون العصبي ، هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي.



إنه اضطراب هضمي شائع ولكنه غير مريح وقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من غازات مفرطة وآلام في البطن وتشنجات.



ما هي أسباب متلازمة القولون العصبي؟

لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب القولون العصبي، يعتقدون أن مجموعة من العوامل يمكن أن تؤدي إلى القولون العصبي ، بما في ذلك:

عسر الحركة: مشاكل في كيفية تقلص عضلات الجهاز الهضمي وتحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

فرط الحساسية الحشوية: أعصاب شديدة الحساسية في الجهاز الهضمي.

ضعف القناة الهضمية: سوء التواصل بين الأعصاب في الدماغ والأمعاء.

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ما هي أعراض القولون العصبي؟تشمل أعراض القولون العصبي:آلام أو تقلصات في البطن ، وعادة ما تكون في النصف السفلي من البطن.النفخ.حركات الأمعاء التي تكون أصعب أو أضعف من المعتاد.الإسهال ، الإمساك أو بالتناوب بين البديلين.الغازات الزائدة .المخاط في البراز (قد يبدو أبيض اللون).كيف يؤثر القولون العصبي على جسدي؟في الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي ، تميل عضلة القولون إلى الانقباض أكثر من الأشخاص غير المصابين بهذه الحالة.تسبب هذه الانقباضات تقلصات وألمًا، يميل الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي أيضًا إلى تحمل أقل للألم. اقترحت الأبحاث أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يكون لديهم بكتيريا زائدة في الجهاز الهضمي ، مما يساهم في ظهور الأعراض.