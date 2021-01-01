مضاعفات التليف الرئوي.. الأسباب والأعراض



التليف الرئوي التليف الرئوي



التليف الرئوي أحد مضاعفات فيروس كورونا والتي قد تؤدي إلى الوفاة، تظهر أعراض تليف الرئة بسرعة أو قد تستغرق سنوات حتى تتطور، ولا يوجد علاج قد تبطئ الأدوية التندب وتساعد في الحفاظ على وظائف الرئة، قد يخفف العلاج بالأكسجين والبقاء نشطًا من الأعراض.



يوجد أسباب عديدة للإصابة بـ التليف الرئوي ومنها :



1- التدخين.

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2- استنشاق الروائح النفاذه.3- الإصابة بفيروس كورونا.أعراض تليف الرئةلا يؤثر التليف الرئوي على الجميع بنفس الطريقة، يمكن أن تسبب العديد من الحالات الشائعة التي يمكن علاجها بسهولة أعراضًا مشابهة، في بعض الأحيان تكون هذه الأعراض علامات نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.تشمل أعراض التليف الرئوي:1- التنفس في دفعات قصيرة ضحلة.2- سعال جاف لا يزول.3- التعب.4- ضيق في التنفس خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو بعدها بفترة وجيزة.مضاعفات التليف الرئويتعاني أنسجة الرئة المتندبة من صعوبة في توصيل الأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم، هذا يجهد الجانب الأيمن من القلب، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين (يسمى ارتفاع ضغط الدم الرئوي )، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب قصور القلب .