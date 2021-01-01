أفضل أدوية لعلاج الشد العضلي.. تعرف عليها



علاج الشد العضلي علاج الشد العضلي



نحتاج إلى استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي عندما يتطور ويزداد، خاصة في عضلات الساق، إضافة إلى تسببها في ألم شديد ومفاجئ، وقد يشعر البعض عند الإصابة بالشد العضلي بوجود كتلة صلبة من الأنسجة العضلية تحت الجلد.







أدوية لعلاج الشد العضلي



استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي، التي تساهم في إرخاء العضلات على المدى القصير في مواقف معينة لتخفيف تقلصات العضلات الناتجة عن إصابة أو حدث مؤقت، وتشمل هذه الأدوية سيكلوبنزابرين ( فليكسيريل )، أورفينادرين ( Norflex )، و باكلوفين ( Lioresal ).



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وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي على شكل حقن الجرعات العلاجية من توكسين التسمم الغذائي ( البوتوكس ) بنجاح لبعض اضطرابات التوتر العضلي التي تكون موضعية لمجموعة محدودة من العضلات. قد تستمر الاستجابة الجيدة عدة أشهر أو أكثر ، ويمكن بعد ذلك تكرار الحقن.أدوية لعلاج الشد العضليوتركز أدوية لعلاج الشد العضلي المصاحبة لحالات طبية معينة بشكل عام على علاج الحالة الأساسية. في بعض الأحيان ، يتم وصف أدوية إضافية خصيصًا للتشنجات مع بعض هذه الحالات.إذا كنت تعاني من التقلصات الشديدة، والمتكررة، ولا تستجيب بشكل جيد أدوية لعلاج الشد العضلي البسيطة ، أو لا ترتبط بأي سبب واضح ، عندها يحتاج المريض والطبيب إلى التفكير في إمكانية الإشارة إلى علاج مكثف .هناك حالات متنوعة لاستخدام أدوية لعلاج الشد العضلي، وتشمل مشاكل في الدورة الدموية والأعصاب والتمثيل الغذائي والهرمونات والأدوية والتغذي. من غير المألوف حدوث تقلصات عضلية نتيجة لحالة طبية دون وجود علامات واضحة أخرى على وجود التشنجات.