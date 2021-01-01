النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو



حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا

اندلع حريق هائل في خط الغاز قرب مدينة برشلونة في ولاية أنزواتجي الفنزويلية، بعد أنباء عن وقوع انفجار قوي هناك.



وأظهر مقطع فيديو منشر شاركته «روسيا اليوم» هروع طواقم الإطفاء لإخماد الحريق.



وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث، حسب وكالة «أسوشيتد برس».

قد يعجبك أيضا...

رصد 7 إصابات بمتحور أوميكرونأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رصد 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في بلاده.وأكد مادورو في خطاب متلفز له يوم الأربعاء، أن جميع الحالات تم تسجيلها لدى عائدين من الخارج.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور أوميكرون من فيروس كورونا يوم 26 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا المتحور الجديد يتسم بعدد كبير من الطفرات.وتم رصد المتحور الجديد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يصبح المتحور المهيمن في العالم قريبا.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 275 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 5.36 مليون شخص.