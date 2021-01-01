5 فوائد غير متوقعة للقسط الهندي.. اعرفها



فوائد غير متوقعة للقسط الهندي فوائد غير متوقعة للقسط الهندي



يعد القسط الهندي من الأعشاب التي تحتوي على الكثير من الفوائد، كما أن القسط الهندي متعدد الاستخدام.



كما يساعد القسط الهندي في حل مشكلات البشرة، والمساعدة في حل مشكلات البشرة أحد فوائد القسط الهندي للنساء، ويعد استخدام زيت القسط الهندي موضعيًا على الجلد مفيد في حل مشكلات البشرة، مثل: حب الشباب، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.





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فوائد استخدام القسط الهندي1- يمكنك استخدام الزيت المستخلص من الجزء الجذري لأعشاب القسط الهندي، وذلك لصناعة البخور والعطور.2- كما يمكنك استخدام القسط الهندي، وتقطيعه لشرائح رفيعة3- وتم استخدامه في طب الأيورفيدا وذلك بسبب خصائصه المعقمة والمنشطة والمقوية أيضًا.4- استعمال القسط الهندي من أجل علاج بعض الحالات الصحية مثل: الانتفاخ (Bloating)، والام البطن، والام الصدر أيضًا.5- وأفاد البعض انه تم الاستفادة من جذور هذا النوع من الأعشاب من أجل علاج الروماتيزم، واضطرابات الرئة، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى مساعدته في علاج هزال وضعف الأنسجة العضلية.