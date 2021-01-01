طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة للشيف شربيني

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة للشيف شربيني

صورة الخبر: ممبار باللحمة المفرومة
ممبار باللحمة المفرومة


يعد الـ ممبار باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التى يحبها كثيرون ولكن كيف تستطيع ربة المنزل إعدادها بمذاق احترافي مثل الأنواع المباعة فى المطاعم.

نقدم لكم طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير ممبار باللحمة المفرومة
أرز

لحمة مفرومة

شبت

بقدونس

كزبرة
مرقة

بصل

ثوم

طماطم

صلصة طماطم

كمون

نعناع

قرفة

ملح وفلفل أسود

بهارات مشكلة

كرفس

جزر

زعتر

فلفل حار

ورق لورا

زيت للقلي

بقدونس للتقديم

طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة:

يغسل الممبار وينظف جيدا ويغسل بالملح ثم يشطف بالماء .
يتم خلط الأرز واللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والبصل والثوم والكمون والزعتر و البهارات والقرفة والنعناع والكزبرة والبقدونس والشبت مع بعض جيدا ويتم تعصيج هم على النار.
يحشى الممبار بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس و ورق لورا والمرقة ثم يقلى في الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس واستمتعي بمذاق الـ ممبار باللحمة المفرومة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة للشيف شربيني

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44784

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager