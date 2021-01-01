طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة للشيف شربيني



ممبار باللحمة المفرومة ممبار باللحمة المفرومة



يعد الـ ممبار باللحمة المفرومة من ألذ الأكلات التى يحبها كثيرون ولكن كيف تستطيع ربة المنزل إعدادها بمذاق احترافي مثل الأنواع المباعة فى المطاعم.



نقدم لكم طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير ممبار باللحمة المفرومة

أرز

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لحمة مفرومةشبتبقدونسكزبرةمرقةبصلثومطماطمصلصة طماطمكموننعناعقرفةملح وفلفل أسودبهارات مشكلةكرفسجزرزعترفلفل حارورق لورازيت للقليبقدونس للتقديمطريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة:يغسل الممبار وينظف جيدا ويغسل بالملح ثم يشطف بالماء .يتم خلط الأرز واللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والبصل والثوم والكمون والزعتر و البهارات والقرفة والنعناع والكزبرة والبقدونس والشبت مع بعض جيدا ويتم تعصيج هم على النار.يحشى الممبار بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس و ورق لورا والمرقة ثم يقلى في الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس واستمتعي بمذاق الـ ممبار باللحمة المفرومة.