بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة

فطيرة بالجبن والزبدة
فطيره بالجبن والزبده من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي شرائها و تناولها.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيره بالجبن والزبده.
مقادير فطيره بالجبن والزبده
٥ كوب دقيق
ثلث كوب حليب بودره
١ كوب زبادي
٢ ملعقة كبيرة خميرة
٢ ملعقه كبيرة سكر
نصف كوب زيت
ماء للعجن
-للوجه
١٠٠ جم زبدة
ربع كوب زيت زيتون
نصف كوب بقدونس
جبن حلوم مكعبات
روزماري اعواد
طماطم شيري
رشة ملح خشن
طريقة تحضير فطيره بالجبن والزبده
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
- تجهز صينية كبيرة مدهونة بالزيت
- تفرد العجينة في الصينية
توزع على الوجه:
-الجبنة، الطماطم الشيري، أعواد الروزماري، والبقدونس
- تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
- تخلط الزبدة المذابة مع البقدونس ويدهن وجه الفطيرة
للعجين:
- تخلط جميع المكونات الجافة معا
- يضاف الزيت والزبادي ونقلب
-يضاف الماء (حوالي كوب) حتى يتجانس القوام ويتشكل إلى عجين
- تترك لتختمر حوالي ساعة
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