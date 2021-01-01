بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة



فطيرة بالجبن والزبدة فطيرة بالجبن والزبدة



فطيره بالجبن والزبده من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ الذي يدفع الكثير إلي شرائها و تناولها.



قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فطيره بالجبن والزبده.



مقادير فطيره بالجبن والزبده

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٥ كوب دقيقثلث كوب حليب بودره١ كوب زبادي٢ ملعقة كبيرة خميرة٢ ملعقه كبيرة سكرنصف كوب زيتماء للعجن-للوجه١٠٠ جم زبدةربع كوب زيت زيتوننصف كوب بقدونسجبن حلوم مكعباتروزماري اعوادطماطم شيريرشة ملح خشنطريقة تحضير فطيره بالجبن والزبده-يسخن الفرن على درجة حرارة 180- تجهز صينية كبيرة مدهونة بالزيت- تفرد العجينة في الصينيةتوزع على الوجه:-الجبنة، الطماطم الشيري، أعواد الروزماري، والبقدونس- تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون- تخلط الزبدة المذابة مع البقدونس ويدهن وجه الفطيرةللعجين:- تخلط جميع المكونات الجافة معا- يضاف الزيت والزبادي ونقلب-يضاف الماء (حوالي كوب) حتى يتجانس القوام ويتشكل إلى عجين- تترك لتختمر حوالي ساعة