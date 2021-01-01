وصفات طبيعية لترطيب الشعر في الشتاء



ترطيب الشعر في الشتاء ترطيب الشعر في الشتاء



خلال فصل الشتاء، من المحتمل أن يصبح الشعر جافًا للغاية، حتى بعد التزييت المستمر وتدليك الرأس، يبدو الشعر وكأنه ضعيف، لذلك توجد مرطبات للشعر محلية الصنع موثوقة وفعالة ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.



ووفقا لموقع bold sky هناك بعض الطرق لعمل مرطبات للشعر في المنزل للشعر الجاف.



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1. الزبادي

منتج الألبان يعمل بشكل رائع على الشعر الجاف، نقع الحلبة طوال الليل وطحنها باللبن لتتحول إلى عجينة سميكة، ضعي المعجون على فروة الرأس والشعر واسترخي لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي الشعر جيداً بشامبو خفيف، تعمل الحلبة على لمعان الشعر وعلاج التهابات فروة الرأس، ويمنع الزبادي الجفاف ويجعل شعرك كثيفًا وقويًا.

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2. الكركديهاطحني أزهار الكركديه الحمراء أو أوراقها لتتحول إلى عجينة، صفي خليط الجيلي وخزنه في وعاء محكم الغلق.عند غسل الشعر ضعي جل الزهرة على فروة الرأس والشعر ودلكي جيداً، غسل الشعر بعد 10 دقائق سيجلب لمعاناً فورياً.3. فاكهة الأفوكادولب الأفوكادو الناضج ممزوج بالليمون والزيوت الأساسية.أحد أكثر مرطبات الشعر المفضلة منزلية الصنع يوفر علاج سبا لشعرك مما ينتج عنه خيوط ناعمة وناعمة وحريرية.توفر الفيتامينات والدهون المتعددة المشبعة تغذية جيدة ونموًا سريعًا للشعر.يمكن إصلاح الشعر المصبوغ والتالف في أي وقت من خلال وصفة البلسم.