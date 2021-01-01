وصفات طبيعية لترطيب الشعر في الشتاء

آخر الأخبارالأسرة والطفل › وصفات طبيعية لترطيب الشعر في الشتاء

صورة الخبر: ترطيب الشعر في الشتاء
ترطيب الشعر في الشتاء


خلال فصل الشتاء، من المحتمل أن يصبح الشعر جافًا للغاية، حتى بعد التزييت المستمر وتدليك الرأس، يبدو الشعر وكأنه ضعيف، لذلك توجد مرطبات للشعر محلية الصنع موثوقة وفعالة ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

ووفقا لموقع bold sky هناك بعض الطرق لعمل مرطبات للشعر في المنزل للشعر الجاف.

txtمنها صفار البيض.. تعرف على طرق علاج جفاف الشعر
txtرشا مجدي: هيراكاريزما يحمي الشعر من التساقط ويعمل على ترطيب الجاف
1. الزبادي
منتج الألبان يعمل بشكل رائع على الشعر الجاف، نقع الحلبة طوال الليل وطحنها باللبن لتتحول إلى عجينة سميكة، ضعي المعجون على فروة الرأس والشعر واسترخي لمدة ساعة على الأقل، ثم اغسلي الشعر جيداً بشامبو خفيف، تعمل الحلبة على لمعان الشعر وعلاج التهابات فروة الرأس، ويمنع الزبادي الجفاف ويجعل شعرك كثيفًا وقويًا.

2. الكركديه
اطحني أزهار الكركديه الحمراء أو أوراقها لتتحول إلى عجينة، صفي خليط الجيلي وخزنه في وعاء محكم الغلق.

عند غسل الشعر ضعي جل الزهرة على فروة الرأس والشعر ودلكي جيداً، غسل الشعر بعد 10 دقائق سيجلب لمعاناً فورياً.

3. فاكهة الأفوكادو
لب الأفوكادو الناضج ممزوج بالليمون والزيوت الأساسية.

أحد أكثر مرطبات الشعر المفضلة منزلية الصنع يوفر علاج سبا لشعرك مما ينتج عنه خيوط ناعمة وناعمة وحريرية.
توفر الفيتامينات والدهون المتعددة المشبعة تغذية جيدة ونموًا سريعًا للشعر.

يمكن إصلاح الشعر المصبوغ والتالف في أي وقت من خلال وصفة البلسم.

المصدر: bold sky

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وصفات طبيعية لترطيب الشعر في الشتاء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72584

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager