تعليمات مهمة لطلاب زراعة عين شمس بشأن الامتحانات

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صورة الخبر: زراعة عين شمس
زراعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس,، أن الخميس 13 يناير 2022 من الساعة 8 صباحاً الى 8.20 مساءاً الفرصة الأخيرة لأعمال السنة والامتحان الشفوي, لمقرر مبادئ القانون وحقوق الإنسان, وذلك لمن لم يمتحن (طلاب المستوى الأول علوم وهندسة مستجد - مستويات مختلفة وبرامج مختلفة).

وأشار عميد كلية زراعة عين شمس، إلى أن الفرصة الأخيرة ألعمال السنة وامتحان الشفوى لمن لم يمتحن مستوى أول علوم وهندسة مستجد ومستويات مختلفة وبرامج مختلفة:

1 .إذا لم تستطع الدخول للاختبار سابقاً فإن لديك مشكلة في تفعيل البريد الإلكتروني، لذلك عليك التوجه لوحدة IT لتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بك.

2 .إذا كان بريدك االلكتروني مفعالً فعليك الضغط على هذا الرابط لتفعيل التواصل.
لحين إرسال رابط الامتحان
‏https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF5FjBgkMbWf6My1I1TK1eApbV6q6x1iO
‏vjX7CTwedJw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eadfe879-13b5-4a99-8c8a6d3131f107db&tenantId=9e4f17c2-c7fb-4862-8f28-b9e7f2688857
3 .بعد الضغط على الرابط الرجاء إدخال البريد الإلكتروني.
‏(sc12012@agr.asu.edu.eg مثال)
ثم إدخال كلمة السر الخاصة ببريدك االلكتروني وليس الخاص بالمنصة
4 .بعد تنفيذ الخطوات السابقة عليك متابعة الرسائل فى Outlook الستقبال رابط
الاختبار قبل موعده بساعة
5 .تاريخ وموعد و وقت االمتحان الالكتروني
يوم الخميس 13 يناير 2022
من 8 مساءً إلى 20:8 مساءً
وسيصلك الرابط قبل موعد االختبار بساعة

المصدر: elbalad

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