تعليمات مهمة لطلاب زراعة عين شمس بشأن الامتحانات

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس,، أن الخميس 13 يناير 2022 من الساعة 8 صباحاً الى 8.20 مساءاً الفرصة الأخيرة لأعمال السنة والامتحان الشفوي, لمقرر مبادئ القانون وحقوق الإنسان, وذلك لمن لم يمتحن (طلاب المستوى الأول علوم وهندسة مستجد - مستويات مختلفة وبرامج مختلفة).
وأشار عميد كلية زراعة عين شمس، إلى أن الفرصة الأخيرة ألعمال السنة وامتحان الشفوى لمن لم يمتحن مستوى أول علوم وهندسة مستجد ومستويات مختلفة وبرامج مختلفة:
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