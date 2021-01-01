منع تجمعات أولياء الأمور أمام مدارس القاهرة أثناء امتحانات نصف العام



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة



أصدرت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تنبيهات رسمية تم نشرها في جميع المدارس قبل انطلاق امتحانات نصف العام المقرر انطلاقها السبت القادم الموافق 15 يناير 2022 .



حيث شددت الادارات التعليمية على أنه ممنوع تجمهر أوجلوس أولياء أمور الطلاب أمام أبواب المدارس أثناء فترة امتحانات نصف العام ، وذلك حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا في التجمعات البشرية .



كما أكدت الإدارات التعليمية ، على أنه ممنوع منعا باتا تواجد التليفون المحمول مع الطلاب او المعلمين ، أو أي حقائب خاصة بالطلاب في لجان امتحانات نصف العام

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