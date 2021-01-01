آثار عين شمس تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021-2022



كلية الاثار جامعة عين شمس كلية الاثار جامعة عين شمس



تستعد كلية الاثار جامعة عين شمس لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022م ، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئاسة ممدوح الدماطي عميد الكلية، وإشراف حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب



وأكد ممدوح الدماطي أن الكلية على كامل الإستعداد لإقامة الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى2021-2022م مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن العدد الإجمالي لطلاب الفرقة الأولى المقيدين بالمرحلة الجامعية الأولى المتقدمين للامتحانات يبلغ 201 طالب موزعين على خمسة برامج علمية؛ هى الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، الآثار اليونانية والرومانية، علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية.



وصرح حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الموعد المحدد لبدء هذه الإختبارات هو السبت 15 يناير 2022م، وتستمر حتى الإثنين 31 يناير 2022م حيث يجرى إختبار طلاب البرامج المختلفة وفقـآ للجدول المعلن وتتضمن لجان الفرقة الأولى فترة واحدة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، وخُصص لها قاعات 160، 170، 171.

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وأضاف حسام طنطاوي أن إدارة شئون التعليم والطلاب قامت بإعداد جداول الإختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها قبل موعد أول إختبار بثلاثة أسابيع، وان معايير وقواعد ومواصفات الورقة الإمتحانية التى تم إعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار، وضرورة ان تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي، وفي سبيل ذلك فإنها سوف تجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.ومن جانبه أوضح حسام حسني أمين الكلية بأن لجنة الإعداد والتنظيم للإمتحانات إنتهت من تجهيز الأماكن اللازمة لعقد الإمتحانات ، ومن أعمال تطهيرها وتعقيمها، كما قامت بإعداد البيانات الإحصائية بعدد طلاب كل برنامج وكل مقرر، وقوائم أسماء الطلاب، وأرقام الجلوس، وجداول الملاحظات.