لأول مرة.. 527 طالبا يؤدون امتحانات التمريض إلكترونياً بجامعة سوهاج

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أجرى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، التي تؤدى لأول مرة إلكترونياً بمركز التعليم الإلكتروني، بالحرم الجامعي الجديد.



وذلك برفقة الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد الكلية.



واطمئن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وانتظامه، ومدى ملائمة الاختبار لزمن الإجابة المحدد، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الفني اللازم طوال الفترات الامتحانية، تحسباً لحدوث أي أعطال فنية، وتواجد جميع المخولين لهم بالعمل في أماكنهم المحددة.

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وأضاف “عبدالخالق”، أن الاختبارات الإلكترونية تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما يتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية وإحصائية مفصلة عنها.لـ تخطي رهبة الاختبارات الإلكترونية.. رئيس جامعة أسوان للطلاب: اسألوا واستفسرواوأشار إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية يعد أحد أدوات النظام الجديد للتعليم، ودعم لاستراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم بوجه عام، وتسهيل الاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأي.وقالت الدكتورة يسرية السيد، أن الاختبارات تتم لأول مرة إلكترونياً دون تدخل من العنصر البشري، وأداها اليوم 527 طالب يمثلون الفرقة الأولى بالكلية وطلاب الفرقة الثانية بالمعهد في مادتي التشريح وتمريض النسا موزعين على 5 قاعات رئيسية، خلال الفترة من 11 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل.ومن الجدير بالذكر أن مركز الاختبارات الإلكترونية تم افتتاحه في النصف الثاني من عام 2021 مكون من طابق واحد، ويشتمل على 556 جهاز حاسب آلي، موزعين على 6 قاعات رئيسية، ومخصص لأداء الاختبارات الإلكترونية لجميع الكليات بالجامعة.