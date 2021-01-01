وظائف شاغرة بالمدرسة الدولية الحكومية في الإسكندرية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية شرقي محافظة الإسكندرية عن وجود وظائف شاغرة بالمدرسة.

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صورة الخبر: المدرسة المصرية الدولية الحكومية
المدرسة المصرية الدولية الحكومية



أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية شرقي محافظة الإسكندرية عن وجود وظائف شاغرة بالمدرسة.

وفي بيان نشر عبر صفحة المدرسة على الفيس بوك، تضمنت قائمة التخصصات: معلم لغة إنجليزية ولغة عربية ومعلم مساعد رياض أطفال ومعلم حاسب آلى.

وأوضحت المدرسة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعلى رأس العمل وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى، ويفضل ألا يتجاوز السن 45 عاما.

ويمكن التقديم على الرابط التالى https://forms.office.com/r/KWUrwj2QYH.

وبدأت وزارة التربية والتعليم في عام 2014 في توفير مدارس دولية حكومية بمصروفات مخفضة مقارنةً بمصروفات المدارس الدولية الخاصة، حيث طرحت الوزارة فروع مختلفة لتلك المدارس الدولية الحكومية في مختلف المحافظات باسم المدارس المصرية الدولية والمدارس الرسمية الدولية.

وتعتبر المدارس الدولية الحكومية يعتبر مشروعًا تجريبيًا وطنيًا غير هادف للربح يهدف إلى المساهمة في تطوير التعليم في مصر.

المصدر: elbalad

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