رئيس جامعة القاهرة لـ صدى البلد: إنشاء 3 كليات جديدة الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن الكليات الجديدة التى يتم افتتاحها خلال العام الدراسي الجديد .
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت ، خلال تصريح لصدى البلد: نعمل حاليا على مشروع كبير لاستحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وذلك في إطار مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، وفي إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع ولمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل.
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