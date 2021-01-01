تركيب كاميرات مراقبة بمستشفيات جامعة أسيوط وربطها بغرفة مركزية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تركيب كاميرات مراقبة بمستشفيات جامعة أسيوط وربطها بغرفة مركزية

صورة الخبر: مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط



تفقد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، العمل بالغرفة المركزية للكاميرات والمراقبة لمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك في إطار حرص إدارة المستشفيات على وضع نظام أمنى مميز وقوي يوفر العديد من الفوائد.

ورافق عميد كلية الطب الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور علاء عطية إن غرفة الكاميرات والمراقبة تأتي أهميتها في الحفاظ على منشآت مستشفيات جامعة أسيوط وما تقدمه من أمان وحماية طوال الوقت سواء للأطقم الطبية والأساتذة وجميع العاملين والزوار والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، بالإضافة إلى تلقي الاتصالات والبلاغات وتحديد مواقعها.

كما أشاد بدور العاملين بالغرفة حيث يساهمون بعملهم في تحقيق استقرار الأمن والأمان والسلامة داخل المستشفيات وخارجها.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي أن الغرفة تتابع كفاءة الخدمات المنوطة بطاقم عمل المستشفيات ومدى التزامهم بأماكن تواجدهم ، وضمانا لسير العمل بكفاءة ودقة ، وأضاف أن تركيب كاميرات مراقبة بداخل وخارج أبواب المستشفيات يوفر حماية كاملة لها ، وجاري البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لتركيب الكاميرات بعدد (90) كاميرا.

وكشف على البوشي مدير أمن المستشفيات الجامعية أن المستشفيات تعمل على ربط عملية المراقبة والتى تستمر لمدة 24 ساعة، بالغرفة المركزية ، حتى تتمكن إدارة الأمن من متابعة العمل بشكل مركزي وسرعة الوصول للقسم الذي يحدث به أعمال العنف، ومن ثم التعامل الأمني معها.
وأضاف أن العمل بالغرفة يغطي جميع المداخل الرئيسية لمستشفيات جامعة أسيوط بالداخل والخارج وجميع الاستقبالات بالمستشفيات بالكامل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تركيب كاميرات مراقبة بمستشفيات جامعة أسيوط وربطها بغرفة مركزية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6520

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager