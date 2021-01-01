تركيب كاميرات مراقبة بمستشفيات جامعة أسيوط وربطها بغرفة مركزية



مستشفيات جامعة أسيوط مستشفيات جامعة أسيوط





تفقد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، العمل بالغرفة المركزية للكاميرات والمراقبة لمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك في إطار حرص إدارة المستشفيات على وضع نظام أمنى مميز وقوي يوفر العديد من الفوائد.



ورافق عميد كلية الطب الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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وقال الدكتور علاء عطية إن غرفة الكاميرات والمراقبة تأتي أهميتها في الحفاظ على منشآت مستشفيات جامعة أسيوط وما تقدمه من أمان وحماية طوال الوقت سواء للأطقم الطبية والأساتذة وجميع العاملين والزوار والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، بالإضافة إلى تلقي الاتصالات والبلاغات وتحديد مواقعها.كما أشاد بدور العاملين بالغرفة حيث يساهمون بعملهم في تحقيق استقرار الأمن والأمان والسلامة داخل المستشفيات وخارجها.وأكد الدكتور إيهاب فوزي أن الغرفة تتابع كفاءة الخدمات المنوطة بطاقم عمل المستشفيات ومدى التزامهم بأماكن تواجدهم ، وضمانا لسير العمل بكفاءة ودقة ، وأضاف أن تركيب كاميرات مراقبة بداخل وخارج أبواب المستشفيات يوفر حماية كاملة لها ، وجاري البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة لتركيب الكاميرات بعدد (90) كاميرا.وكشف على البوشي مدير أمن المستشفيات الجامعية أن المستشفيات تعمل على ربط عملية المراقبة والتى تستمر لمدة 24 ساعة، بالغرفة المركزية ، حتى تتمكن إدارة الأمن من متابعة العمل بشكل مركزي وسرعة الوصول للقسم الذي يحدث به أعمال العنف، ومن ثم التعامل الأمني معها.وأضاف أن العمل بالغرفة يغطي جميع المداخل الرئيسية لمستشفيات جامعة أسيوط بالداخل والخارج وجميع الاستقبالات بالمستشفيات بالكامل.