

الإفتاء: يجوز الصلاة بالميكب ولكن بشرط الإفتاء: يجوز الصلاة بالميكب ولكن بشرط





الحكم الشرعى فى وضع الميكب والصلاة به ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ احمد وسام مدير ادارة الفتوى المكتوبة وامين الافتاء بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجاب الشيخ احمد وسام قائلاً: الميكب شأنه شأن الكحل والحناء فهو من الزينة المباحة مادام لم يكن مبالغ فيه وكان وضعه بشكل غير لافت للنظر فالمرأة جبلت على الزينة "أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ".

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هل تقبل صلاة المرأة بالمكياج؟قال الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا وضعت مكياجا وأرادت أن تصلى به فلا مانع من ذلك ولكن بشرط.وأجاب العجمي، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونة (هل تصح الصلاة عند وضع المكياج بعد الوضوء؟)، نعم، يجوز الصلاة بالمكياج فهذا لا يفسد الوضوء بشرط أن تتوضأى أولًا ثم تضعيه، لأنه قد يكون به طبقة عازلة تمنع وصول الماء للوجه.هل تقبل صلاة المرأة بالمكياجحكم صلاة المرأة بالمكياجقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوافر لصحة الصلاة، مشيرًا إلى أن غياب أحد الشروط يؤثر في صحة الصلاة بل وقد يُبطلها.وأوضح « وسام»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به؟»، أن من الشروط اللازمة لصحة الصلاة؛ الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة.وأضاف أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسا، منوهًا بأن صلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوءها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بالميكب وطلاء الأظافر؟»، أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.وأشار الى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء الى بشرة المتوضئ.هل الصلاة بالمكياج حرام؟أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.وأضافت الإفتاء أنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.