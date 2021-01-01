6 علامات تنذرك بنقص فيتامين د في الجسم



فيتامين د فيتامين د





يعتبر فيتامين د من أكثر الفيتامينات الهامة للجسم، فهو يساهم بشكل كبير في تعزيز مناعة الجسم، وحمايته من الأمراض الشائعة والتي تنتشر في فصل الشتاء، ويعتبر فيتامين د مهما للغاية وله العديد من الوظائف الهامة في جميع أنحاء الجسم.





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أعراض نقص فيتامين د للجسموعلى عكس الفيتامينات الأخرى ، ويصنع فيتامين د من الكوليسترول عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، ويوجد أيضًا في بعض الأطعمة، مثل: الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.وعلى الرغم من صعوبة الحصول على ما يكفي من فيتامين د من النظام الغذائي وحده، فقد توصي جمعية الغدد الصماء بأن يحصل معظم البالغين على 1500-2000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا أجراها في جامعة تشينغداو الصينية، أن فيتامين د من الفيتامينات التي تساهم في مهاجمة الفيروسات؛ حيث يساعد في مهاجمة الفيروسات، وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات لدينا، وهذا بدوره يحافظ على قوة عظامك وعضلاتك وأسنانك.وتشير إحدى الدراسات إلى أن واحدة من علامات نقص فيتامين د قد تكون قلة النوم، حيث وجدت دراسة حديثة أن نقص فيتامين D مرتبط بـ "قصر مدة النوم"، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز علامات وأعراض نقص فيتامين د، وتشمل:- تقليل الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي:ووجد عدد من الدراسات أن تناول مكملات فيتامين (د) بجرعة تصل إلى 4000 وحدة دولية يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي؛ حيث يلعب فيتامين د أدوارًا مهمة في وظيفة المناعة، من أكثر أعراض النقص شيوعًا زيادة خطر الإصابة بالأمراض أو العدوى.- التعب والإرهاق:يمكن أن يكون للشعور بالتعب أسباب عديدة، وقد يكون نقص فيتامين د أحدها، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يقلل من شدة التعب لدى الأشخاص، والتسبب في تحسين مستويات الطاقة.- آلام العظام والظهر:يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام؛ حيث يحسن امتصاص الجسم للكالسيوم، ووجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وآلام العضلات والألم المزمن المنتشر يميلون إلى الحصول على المعاناة من نقص فيتامين د .- الاكتئاب:وربط الباحثون بين نقص فيتامين د والاكتئاب، خاصة عند كبار السن؛ حيث لاحظ الباحثون الذين حللوا الدراسات أن الحصول على جرعات فيتامين د يمكنها أن تعزز من الحالة المزاجية، ومعالجة الاكتئاب، بما في ذلك الاكتئاب الموسمي، والذي يحدث عادة خلال فصل الصيف.- ضعف التئام الجروح:قد يكون التئام الجروح البطيء بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن انخفاض مستويات فيتامين د، ووجدت إحدى الدراسات التي شملت 60 شخصًا يعانون من قرح القدم المرتبطة بالسكري أن تناول مكمل فيتامين د لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسن كبير في التئام الجروح.أعراض نقص فيتامين د للجسم- فقدان العظام:يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم وقوة العظام، وقد يكون تشخيص انخفاض كثافة المعادن في العظام علامة على نقص فيتامين د، لذا يجب الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين للحفاظ على كتلة العظام مع التقدم في السن.- تساقط الشعر:وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د مرتبط بـ الثعلبة البقعية وقد تكون عامل خطر للإصابة بالمرض، ويعتبر داء الثعلبة هو مرض من أمراض المناعة الذاتية يتميز بتساقط الشعر الشديد من الرأس وأجزاء أخرى من الجسم، بالإضافة إلى أنه مرتبط بالكساح، وهو مرض يسبب ليونة العظام عند الأطفال بسبب نقص فيتامين د.- ألم العضلات:غالبًا ما يصعب تحديد أسباب آلام العضلات، هناك بعض الأدلة على أن نقص فيتامين د قد يكون سببًا محتملاً لآلام العضلات لدى الأطفال والبالغين؛ حيث قد يكون له علاقة بالتفاعل بين الخلايا العصبية التي تستشعر الألم.- زيادة الوزن:السمنة هي أحد عوامل الخطر لنقص فيتامين د، وقد وجدت دراسة طولية واحدة شملت الرجال والنساء وجود صلة محتملة بين حالة فيتامين د المنخفضة ودهون البطن وزيادة الوزن.- الشعور بالقلق:كما هو الحال مع الاكتئاب، قد تكون هناك روابط بين نقص فيتامين د واضطرابات القلق، ووجدت دراسة جديدة أن مستويات الكالسيديول، هو شكل من أشكال نقص فيتامين د، أقل لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق، وكذلك المصابين بالاكتئاب، وجدت دراسة منفصلة أجريت على النساء الحوامل أن مستويات فيتامين د يمكن أن تساعد في تقليل القلق، وتحسين نوعية النوم، وربما تساعد في منع اكتئاب ما بعد الولادة.ويمكن أيضا العثور على فيتامين د في اللحوم الحمراء وصفار البيض والأطعمة المدعمة، وهذا يشمل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار، وإذا كنت تفضل تناول مكملات فيتامين د بدلا من هذه الخيارات الغذائية أو جنبا إلى جنب معها.