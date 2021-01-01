أفضل علاج للبلغم عند الرضع حديثي الولادة



أفضل علاج للبلغم عند الرضع أفضل علاج للبلغم عند الرضع





يعد البلغم من الأمراض المزعجة التي يتعرض إليها الأطفال حديثي الولادة، ولكن يلعب المخاط دورًا في الحفاظ على صحة طفلك، يساعد السائل اللزج في الحفاظ على رطوبة الأنف والفم والحلق، كما يحمي المخاط أيضًا الطفل عن طريق منع الجراثيم من النزول داخل جسمه الصغير.



ومع ذلك، سوف تحتاجين إلى مسح أو إزالة المخاط الزائد لأنه يمكن أن يسد أنف طفلك وحلقه، يمكن أن يظهر المخاط أحيانًا أيضًا علامات المرض أو العدوى.

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علاج البلغم عند حديثي الولادةوهناك نوعان من السعال يخدم هذا الغرض: السعال الجاف والسعال الرطب.السعال الجاف عند الأطفال: يحدث هذا عندما يعاني الطفل من نزلة برد أو حساسية، يساعد السعال الجاف على إزالة التنقيط الأنفي الخلفي أو التهيج الناتج عن التهاب الحلق.السعال الرطب عند الأطفال: ينتج عن مرض تنفسي مصاحب لعدوى بكتيرية ، يتسبب السعال الرطب في تكوين البلغم أو المخاط (الذي يحتوي على خلايا الدم البيضاء للمساعدة في مكافحة الجراثيم) في الشعب الهوائية للطفل.txtدون أدوية.. نصائح لعلاج البلغم لدى الأطفالtxtالسعال الليلي.. أسباب الإصابة به.. أطعمة تزيد إفراز البلغم احذريها.. 4 علاجات منزلية فعّالة للتخلص منه1- كيفية تكون البلغم عند حديثي الولادةقد يؤدي الإفراط في المخاط في أنف أو حلق الطفل أحيانًا إلى التقيؤ أو الاختناق البسيط بسبب البلغم، في معظم الحالات ، سوف يبصق طفلك المخاط الزائد أو يتقيأ.إذا لاحظت أن طفلك يسعل كثيرا، ويحتوي صدره على الكثير من البلغم يجب أن تتبعي الخطوات التالية.• ضع بطن طفلك على ساعدك ، مع خفض رأسه قليلاً.• اضغط بقوة ولكن برفق على الجزء العلوي من ظهر الطفل براحة يدك، يجب أن يؤدي ذلك إلى طرد البلغم.يصاب حديثي الولادة بنزلات البرد والاحتقان بسهولة أكبر من الأطفال الأكبر سنًا لعدة أسباب.كما يتم حظر حجمها الصغير وحتى ممراتها الأنفية الأصغر بسرعة، بالإضافة إلى ذلك ، ما زالت أجهزتهم المناعية النامية تتعلم كيفية حمايتهم من الجراثيم.ووجود جرثومة أو أي شيء آخر يزعج مجرى الهواء الرقيق للطفل سيحفز الجسم على إفراز المزيد من المخاط.محفزات المخاط والبلغم الشائعة للأطفال (وربما لك أيضًا) هي:• دخان السجائر• الغبار والملوثات• الفيروسات والجراثيم الأخرى• مواد كيميائية• التغيرات المناخيةيمكن أن يؤدي ما يلي أيضًا إلى زيادة المخاط والبلغم أكثر من المعتاد:• الالتهابات الفيروسية مثل البرد أو الانفلونزا• الحساسية• أزمة• التهاب رئوي• التهاب قصيباتفي حالات نادرة جدًا ، ينتج احتقان المخاط في حلق الطفل وصدره عن مرض أكثر خطورة ، مثل التليف الكيسي .علاج البلغم عند حديثي الولادة2- أفضل علاج للبلغم عند الرضع بالأدويةقد يكون الإفراط في إفراز المخاط مزعجًا للأطفال ، مما يجعل من الصعب عليهم التنفس أو النوم، ولكن لا يمكن أن يتناول الأطفال حديثي الولادة الأدوية الكيميائية.قد تلاحظ أن طفلك الصغير يتنفس بسرعة أو بصخب، قد يعطسون أيضًا أو يسعلون أو يتقيئون لأن أجسامهم الصغيرة تحاول التخلص من المادة اللزجة الزائدة.بينما يحمي المخاط عادة طفلك من الجراثيم ، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى نمو الجراثيم ويسبب الالتهابات، لهذا السبب من المهم مراقبتها ، وكذلك مسح المخاط وشفطه بانتظام.فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تجعل طفلك يشعر بالراحة مرة أخرى:• امسح المخاط الزائد بقطعة قماش ناعمة أو منديل.• استخدم لمبة مطاطية معقمة لشفط المخاط الزائد برفق .• استخدم رذاذ محلول ملحي للمساعدة في تفكيك المخاط المجفف وإزالته من فتحات الأنف.• استخدم مرطب الهواء بالرذاذ البارد في غرفة الطفل للحفاظ على رطوبة الهواء، لا تنس تنظيف الجهاز بانتظام حتى لا ينمو العفن بداخله.• امنح طفلك حمامًا دافئًا، يساعد استنشاق البخار في إزالة المخاط والبلغم.• إطعام الطفل بانتظام للحفاظ على رطوبته.• قم بإزالة أي مسببات الحساسية المحتملة عن طريق كنس الغبار وشعر الحيوانات الأليفة.• ضعي طفلك على ركبتك وافركي ظهره برفق لمساعدة الجاذبية على التخلص من بعض المخاط.3- أفضل الأعشاب لعلاج البلغم• قم بغلي وتبريد وعاء من الماء لتنظيف الأداة أثناء الشفط.• اغسل يديك جيدًا.• ضع طفلك بحيث تكون رأسه منخفضة قليلاً عن صدره.• احمل أداة الشفط بعيدًا عن وجه طفلك واعصر الهواء للخارج منه.• أثناء الضغط على الشفاط ، ضعي طرفها برفق داخل فتحة أنف طفلك .• لا تضعي الطرف بعيدًا جدًا داخل الأنف .• اترك الشفاط ببطء، عندما يتم امتصاص الهواء فيه ، فإنه يتم أيضًا تفريغه في المخاط.• ثم قم بتنظيف الشفاط جيدا• كرر مع فتحة الأنف الأخرى أو الجانب الآخر من فم الطفل.• نظف الشفاط عن طريق غليه في الماء بين الاستخدامات.• تأكد من جفاف شفاط الأنف تمامًا بين الاستخدامات لمنع نمو العفن.وفي أغلب الأحيان ، يمكنك علاج نزلات البرد لدى طفلك في المنزل، لجعل طفلك مرتاحًا قدر الإمكان ، جربي بعضًا من هذه الاقتراحات:• قدم الكثير من السوائل. السوائل مهمة لتجنب الجفاف، حليب الأم هو الخيار الأفضل، شجع طفلك على تناول الكمية المعتادة من السوائل، السوائل الزائدة ليست ضرورية، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فاستمري في ذلك، يوفر حليب الثدي حماية إضافية من الجراثيم المسببة للبرد.• شفط أنف طفلك. حافظ على الممرات الأنفية لطفلك نظيفة باستخدام شفاط الأنف اضغط على حقنة الشفا لطرد الهواء، ثم أدخل طرف المصباح حوالي 1/4 إلى 1/2 بوصة (حوالي 6 إلى 12 ملم) في فتحة أنف طفلك ، مشيرًا نحو مؤخرة الأنف وجانبها.حرر الشفاط وثبته في مكانه بينما تمتص المخاط من أنف طفلك، أخرجي الشفاط من فتحة أنف طفلك وأفرغي محتوياتها في منديل عن طريق الضغط عليه بسرعة مع الضغط على الطرف لأسفل، كرر حسب الحاجة لكل فتحة أنف، ثم نظف الشفاط بالصابون والماء.• جرب قطرات الأنف المالحة. قد يوصي طبيب طفلك بقطرات محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف المخاط السميك للأنف، ابحث عن قطرات محلول الملح في الصيدلية، ضع قطرات محلول ملحي للأنف ، وانتظر لفترة قصيرة ، ثم استخدم الشفاط لسحب المخاط من كل فتحة أنف.• بلل الهواء. يمكن أن يؤدي تشغيل مرطب الماء البارد في غرفة طفلك إلى تخفيف احتقان الأنف، قم بتغيير الماء يوميًا واتبع تعليمات الشركة المصنعة لتنظيف الوحدة.