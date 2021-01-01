أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج



أرز بالكركم والدجاج أرز بالكركم والدجاج



تعد أكلة أرز بالكركم والدجاج من أشهر أكلات الخليج التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا وفي نفس الوقت خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة بحيث تستطيع أى امرأة إعدادها بسهولة.



نقدم لكم طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير أرز بالكركم والدجاج

2 كوب أرز

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كيلو صدور دجاج فيليه3 كوب مرقة دجاج2 ملعقة صغيرة كركمزبدةزيت عباد الشمس2 ورق لورالوز مقشر و محمرزبيبفستق مقشرسمسم غير محمصعلبه مارون صحيح مقشرطريقة عمل أرز بالكركم والدجاج* أنقعى الأرز ساعة فى ماء مغلى وملح ثم صفيه وأضيفى الكركم للمرقة على النار وعندما تغلى أضيفى الأرز وورق اللورا* شوحى الدجاج المقطع فى الزيت والزبدة على النار وأضيفى الملح والكركم والفلفل الأسود* شوحى الفستق والسمسم فى الزبدة على النار وقدمى الأرز مع الدجاج والمكسرات المحمرة واللوز المحمر والمارون على الوجه وقدمى أرز بالكركم والدجاج.