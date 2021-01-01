أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج

أرز بالكركم والدجاج
تعد أكلة أرز بالكركم والدجاج من أشهر أكلات الخليج التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا وفي نفس الوقت خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة بحيث تستطيع أى امرأة إعدادها بسهولة.
نقدم لكم طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير أرز بالكركم والدجاج
2 كوب أرز
كيلو صدور دجاج فيليه
3 كوب مرقة دجاج
2 ملعقة صغيرة كركم
زبدة
زيت عباد الشمس
2 ورق لورا
لوز مقشر و محمر
زبيب
فستق مقشر
سمسم غير محمص
علبه مارون صحيح مقشر
طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج
* أنقعى الأرز ساعة فى ماء مغلى وملح ثم صفيه وأضيفى الكركم للمرقة على النار وعندما تغلى أضيفى الأرز وورق اللورا
* شوحى الدجاج المقطع فى الزيت والزبدة على النار وأضيفى الملح والكركم والفلفل الأسود
* شوحى الفستق والسمسم فى الزبدة على النار وقدمى الأرز مع الدجاج والمكسرات المحمرة واللوز المحمر والمارون على الوجه وقدمى أرز بالكركم والدجاج.
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