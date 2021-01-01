خبيرة تجميل تكشف أفضل ماسك لتفتيح البشرة .. فيديو

علقت هايدي صلاح خبيرة تجميل، على ظهور بعض السيدات بـ الميكب الأسود، قائلة إن هناك بعض السيدات يقمن بمشاهدة بعض الفيديوهات على اليوتيوب لتقليده.
وأضافت خبيرة تجميل، خلال حوارها ببرنامج “البيه والهانم”، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، أن هناك بعض السيدات تضع “ميكب” وبعد ذلك تتسبب فى مشكلات فى البشرة.
وتابعت أن السيدات اللاتى يردن أن تفتيح بشرتهن فعليهن وضع ميكب غامق محذرة من اتباع كل ينشر من فيديوهات على اليوتيوب.
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