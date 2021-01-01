خبيرة تجميل تكشف أفضل ماسك لتفتيح البشرة .. فيديو



أفضل ماسك لتفتيح البشرة أفضل ماسك لتفتيح البشرة

علقت هايدي صلاح خبيرة تجميل، على ظهور بعض السيدات بـ الميكب الأسود، قائلة إن هناك بعض السيدات يقمن بمشاهدة بعض الفيديوهات على اليوتيوب لتقليده.



وأضافت خبيرة تجميل، خلال حوارها ببرنامج “البيه والهانم”، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، أن هناك بعض السيدات تضع “ميكب” وبعد ذلك تتسبب فى مشكلات فى البشرة.



وتابعت أن السيدات اللاتى يردن أن تفتيح بشرتهن فعليهن وضع ميكب غامق محذرة من اتباع كل ينشر من فيديوهات على اليوتيوب.

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ولفتت إلى أن هناك ماسك يقوم بـ تفتح الوجه، وهو عبارة عن جوز الهند و زيت جوز الهند، نشا ومياه، ويتم وضعه على الوجه وخلال فترة قصيرة يظهر الفارق فى البشرة، لافتة إلى أن هذا الأمر يتم مرتين فى الأسبوع.