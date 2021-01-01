تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢



كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

تعيش جماهير الكرة الأفريقية مغامرة كروية لا تتكرر سوي كل عامين وهي مباريات كاس الأمم الأفريقية.







وانطلقت مباريات البطولة منذ ٩ يناير و تستمر حتي ٦ فبراير المقبل في الكاميرون.

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وخاض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراته الأولى أمام نظيره منتخب نيجيريا امس الثلاثاء المقبل فى إطار المجموعة الرابعة بهدف نظيف.ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.القنوات الناقلة لـ كأس أمم إفريقياوجاءت قائمة القنوات الناقلة لمواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على النحو التالي:قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو .. كما يلىنيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة