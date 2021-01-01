شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.. إنفوجراف



مسابقة الأم المثالية مسابقة الأم المثالية

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



تتضمن شروط الاختيار ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء.



أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

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وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب"، فيستلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة،وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، فيستلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمى مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًاأن تكون حاصلة على مؤهل علمى مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.تتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام أم لثلاثة أبناء بحد أقصى حققت قصة نجاح أو عاشت فترة كفاح، وأم بديلة وأم من ذوى الإعاقة، وأم لابن من ذوى الإعاقة، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقت.