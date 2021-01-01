شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022.. إنفوجراف

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ويستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
تتضمن شروط الاختيار ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء.
أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!