الرئيس السيسى يدعو لوقف النزاعات وبدء الإعمار والتكاتف من أجل السلام.. إنفوجراف

آخر الأخباراخبار مصر › الرئيس السيسى يدعو لوقف النزاعات وبدء الإعمار والتكاتف من أجل السلام.. إنفوجراف

صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى شباب العالم 2022 فى شرم الشيخ تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار في الدول التي توجد بها، مشددا: "علشان نقدر نتحرك والدنيا كلها تتحرك، لا بد من توقف هذه النزاعات، ولا بد من توقف الاقتتال في البداية".

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى تصريحات الرئيس السيسي، خلال جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات" ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

عشان نقدر نتحرك لازم النزاعات تتوقف

إعادة إعمار مناطق الصراع أمر صعب

لو توقف النزاع يتوافر التمويل والمشاركة

تخفيف آثار الأزمات بتوفير الطعام والعلاج

الإعمار ليس أموالا فقط فهناك اعتبارات أخرى

نوجه نداء لدول النزاع أن الشباب يريدون السلام والاستقرار

مستعدون للمشاركة بإيجابية مع كل الأشقاء

لا نتدخل فى شؤون الدول ونحل مشاكلنا بعيدا عن النزاع

باسم كل شاب بالمنتدى يجب تعظيم النداء للمسؤولين عن النزاعات

أى حاجة فى بناء القدرات داخل مصر متاحة للجميع

البناء والتعمير يمنح الأمل ومستعدون لاحتضان شباب العالم

غزة تحتاج أكثر من 500 مليون دولار ونشغل عمالة فلسطينية وننهى الإعمار كما وعدنا أشقاءنا

نداء للدول المانحة محتاجين دعم أكبر لمساعدة القطاع

محاولة التغيير بالقوة قد تؤدى إلى الخراب

منطقتنا دفعت ثمنا كبيرا بعد التدخل فى شؤوننا

ربنا تفضل علينا بإن مصر ما دخلتش هذا المصير

صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الرئيس السيسى يدعو لوقف النزاعات وبدء الإعمار والتكاتف من أجل السلام.. إنفوجراف

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81286

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager