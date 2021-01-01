الرئيس السيسى يدعو لوقف النزاعات وبدء الإعمار والتكاتف من أجل السلام.. إنفوجراف



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى شباب العالم 2022 فى شرم الشيخ تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار في الدول التي توجد بها، مشددا: "علشان نقدر نتحرك والدنيا كلها تتحرك، لا بد من توقف هذه النزاعات، ولا بد من توقف الاقتتال في البداية".



ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى تصريحات الرئيس السيسي، خلال جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات" ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.



عشان نقدر نتحرك لازم النزاعات تتوقف



إعادة إعمار مناطق الصراع أمر صعب



لو توقف النزاع يتوافر التمويل والمشاركة



تخفيف آثار الأزمات بتوفير الطعام والعلاج



الإعمار ليس أموالا فقط فهناك اعتبارات أخرى



نوجه نداء لدول النزاع أن الشباب يريدون السلام والاستقرار



مستعدون للمشاركة بإيجابية مع كل الأشقاء



لا نتدخل فى شؤون الدول ونحل مشاكلنا بعيدا عن النزاع



باسم كل شاب بالمنتدى يجب تعظيم النداء للمسؤولين عن النزاعات



أى حاجة فى بناء القدرات داخل مصر متاحة للجميع



البناء والتعمير يمنح الأمل ومستعدون لاحتضان شباب العالم



غزة تحتاج أكثر من 500 مليون دولار ونشغل عمالة فلسطينية وننهى الإعمار كما وعدنا أشقاءنا



نداء للدول المانحة محتاجين دعم أكبر لمساعدة القطاع



محاولة التغيير بالقوة قد تؤدى إلى الخراب



منطقتنا دفعت ثمنا كبيرا بعد التدخل فى شؤوننا



ربنا تفضل علينا بإن مصر ما دخلتش هذا المصير





