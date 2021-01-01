عامر حسين: فسخ عقد كيروش يكلف اتحاد الكرة تحمل راتبه لـ "سنة ونصف"

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أكد عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة أن الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر سيكلف اتحاد الكرة تحمل راتبه لمدة سنة ونصف.وسقط منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021".



وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت"، قال عامر: "ليس هناك كلام يقال في الوقت الحالي، علينا توفير الهدوء والدعم لمنتخب مصر".وأضاف: "وقتما عقدنا جلسة مع كيروش قبل السفر إلى الكاميرون، أكدنا على ضرورة المنافسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كيروش اقتنع وأكد أن حديثه خلال المؤتمر الصحفي كان لرفع الضغوط عن اللاعبين".



وتابع: "لكن التصميم والإرادة الداخلية هي من ستحقق النتائج، حزين من الأخطاء الواضحة في الملعب، كل لاعب يتواجد في مركزه سيؤدي بشكل أفضل وهذا ما حدث خلال آخر 20 دقيقة من المباراة وأتمنى أن تكون مؤشر للمباريات المقبلة".وتطرق حسين للحديث عن عقد كيروش مع اتحاد الكرة السابق، وقال: "عقد كيروش يتضمن حصوله على راتب بقيمة 130 ألف يورو هو ومعاونيه، وفي حالة فسخ العقد يحصل على راتب سنة ونصف وليس المتبقي في عقده، هذا ما تم إبلاغنا به، لذلك ما علينا الآن هو الدعم والمساندة حتى شهر مارس المقبل".وعن بطولة كأس الرابطة التي ستنطلق اليوم الأربعاء وموقفها من الانتقالات قال حسين: "ليس هناك أي مشكلات بشأن الانتقالات، والبطولة منفصلة عن كأس مصر والدوري بشأن الإنذارات والعقوبات عدا العقوبات الانضباطية خاصة المتعلقة بالحكام".