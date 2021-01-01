السيسي: نرفض تدخل الآخرين في شئوننا.. ونستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لـ الدول الأُخرى، قائلاً: "عندنا في مصر.. لا نتدخل في شئون الدول، وندعو دائماً إلى عدم تدخل الآخرين في شئوننا، حتى نستطيع أن نحل مسائلنا بأنفسنا بعيداً عن النزاع والاقتتال بشكل أو بآخر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء جلسة المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، قائلاً: "أتمنى من كل شاب حاضر في هذا المؤتمر أن يقوم بتوصيل هذه الرسائل لبلده، لتعظيم هذا النداء حتى يصل لـ القادة المسئولين عن هذه النزاعات".

وناشد الدول التي يوجد بها نزاعات والقادة المسئولين، قائلاً: "باسم مؤتمر منتدى شباب العالم، وشباب المؤتمر الذي يحلم بالاستقرار والسلام والأمن والتنمية، عليكم أن تنظروا بمنظور آخر ومختلف يؤدي إلى تسوية هذه الأزمات للتخفيف والتقليل من حجم الآثار الصعبة التي ترتبت على هذا النزاع".

المصدر: elbalad

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