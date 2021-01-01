10 علامات تدل على الإصابة بسرطان الكبد



سرطان الكبد سرطان الكبد

يعتبر الإصابة بـ سرطان الكبد من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال الذين تخطوا سن 70 عاما، وعلى الرغم من ذلك، ولكن يمكن لسرطان الكبد أن يصيب أى شخص في أى مرحلة عمرية كما هو الحال مع العديد من السرطانات الأخرى، ولكن تختلف علامات الإصابة بسرطان الكبد من شخص لأخر باختلاف مدى تدهور الحالة.



أعراض الإصابة بسرطان الكبد

ويعتبر الشعور التضخم والامتلاء في الجانب الأيمن من أكثر علامات الإصابة بسرطان الكبد، بالإضافة إلى أن تضخم الطحال والشعور بالامتلاء في الجانب الأيسر، من أعراض سرطان الكبد، وفقا لما نشر في موقع روسيا اليوم.



وأشار تقرير أجرته جمعية السرطان الأمريكية، إن هناك حوالي 10 أعراض وعلامات قد تكون شائعة للإصابة بـ سرطان الكبد والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالقلق وتذهب إلى الطبيب حتى تطمئن وتبدأ في إجراءات الرعاية على الفور، وتشمل:

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- فقدان الوزن بشكل لا إرادي- فقدان الشهية- الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة.- الغثيان أو القيء- ألم في البطن أو ألم بالقرب من الكتف الأيمن.- تورم أو تراكم السوائل في البطن.- الحكة- اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).- الحمي- تضخم الأوردة على البطنأعراض الإصابة بسرطان الكبدوأضافت جمعية السرطان الأمريكية، إلى أن الحمى وتضخم الأوردة من الأعراض الواضحة والحاسمة في الإصابة بـ سرطان الكبد؛ حيث يمكن رؤيتها من الجلد، ويمكن أيضا لظهور الكدمات أو النزف غير الطبيعي ان يكون أحد العلامات المتأخرة للإصابة بسرطان الكبد.وأفادت الهيئة الوطنية للصحة ببريطانيا NHS، بأنه من المرجح أن تصاب بـ سرطان الكبد الأولي إذا كان عمرك يزيد عن 60 عاما، على الرغم من أنه أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما.ويمكن لبعض العوامل أن تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الكبد، ومن أهمها : التهاب الكبد وتليفه وحصى المرارة والسكري وطفيلي في الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية؛ بالإضافة إلى انه قد يزيد من مخاطر الإصابة إصابة أحد أشقائك أو والديك بسرطان الكبد.ومن الممكن أيضا الإصابة بـ سرطان الكبد الثانوي، والذي يحدث بسبب انتشار خلايا من سرطان آخر من جزء من جسمك إلى الكبد، وهناك طرق أخرى لتقليل فرص الإصابة بسرطان الكبد الأولي، وقد تتضمن الحرص على فقدان الوزن في حالة المعاناة من الوزن الزائد وتجنب التعرض لمواد كيميائية خطيرة وذلك عبر إستخدام أقنعة واقيات للجسم.