انستجرام تعمل على خاصية تتيح ترتيب المحتوى حسب رغبة المستخدم

نرى في بعض الأحيان بعض حسابات انستجرام تعمل على تصاميم خاصة مجزأة لتظهر على شكل لوحة في حساباتهم، لكن بمجر إضافة المزيد من الصور ومقاطع الفيديو تذهب هذه التصميمات أدراج الرياح بسبب تغيير الترتيب مع المحتوى الجديد، لكن الشركة ربما التفتت لهذا الأمر أخيرًا.
ووفقًا لبعض الصور والتسريبات، بدأت انستجرام تطوير طريقة جديدة تمكن المستخدمين من ترتيب الصور ومقاطع الفيديو في حساباتهم بطريقة تتناسب معهم، بمعنى أنه في حال أراد مستخدم أن تظهر صورة قديمة في مقدمة المحتوى على حسابهم، فيمكنهم سحبها وتثبيتها في الأعلى لتكون أمام المحتوى الذي نُشر بعدها.
تقوم فيس بوك بالسماح للمجموعات والصفحات تثبيت منشورات محددة في المقدمة حسب أهميتها ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها قبل أي محتوى آخر، ويبدو أنها تعمل على طريقة مشابهة في انستجرام لكن بالسماح للمستخدمين ترتيب وتثبيت المنشورات من صور ومقاطع فيديو على حسب رغبتهم بغض النظر عن وقت نشرها على التطبيق.
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