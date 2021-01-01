

آبل تعلن عن قرار صادم بخصوص ميتافيرس.. تفاصيل آبل تعلن عن قرار صادم بخصوص ميتافيرس.. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية لن تشارك في عالم ميتافيرس للواقع الافتراضي من خلال نظاراتها القادمة للواقع المعزز والافتراضي VR / AR ، والتى اعتقد سابقا أنها ستكون جزءا من ميتافيرس الذى أعلنت عنه شركة ميتا منذ عدة أشهر.



وبحسب موقع Gizmodo فإن نظارات آبل القادمة ستركز على الألعاب والتواصل واستهلاك المحتوى، وأنها ليست هدفا للمشاركة في ميتافيرس، حيث ستوفر النظارات تقنية للواقع المعزز يتيح للمستخدم العودة إلى العالم الحقيقي بمجرد الانتهاء من لعبة ما أو مشاهدة فيلم.



وفقا لتقرير من وكالة بلومبرج فإن أحد المحللين في شركة آبل قال إن نظارات آبل لن تشارك في أى فعاليات للواقع الافتراضي الذى يساعد على ترك العالم الحقيقى وراء شاشة رقمية.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف إن شركة آبل قالت" إن فكرة عالم افتراضي تمامًا حيث يمكن للمستخدمين الهروب إليه كما يفعلون في منصات ميتا والخاصة برؤية فيسبوك للمستقبل، هي بعيدة كل البعد عن رؤية آبل" .وويقول التقرير أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، تيم كوك يبدو أنه لن يتبع خطوات شركة ميتا أوأي شركة أخرى شاركت مؤخرًا لمناقشة الطرق التي يمكن أن تجعلنا أقرب إلى مستقبل سيئ التحديد وسوء التصور حيث يذوب العالم المادي والرقمي معًا عبر استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط.