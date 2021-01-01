آبل تعلن عن قرار صادم بخصوص ميتافيرس.. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية لن تشارك في عالم ميتافيرس للواقع الافتراضي من خلال نظاراتها القادمة للواقع المعزز والافتراضي VR / AR ، والتى اعتقد سابقا أنها ستكون جزءا من ميتافيرس الذى أعلنت عنه شركة ميتا منذ عدة أشهر.
وبحسب موقع Gizmodo فإن نظارات آبل القادمة ستركز على الألعاب والتواصل واستهلاك المحتوى، وأنها ليست هدفا للمشاركة في ميتافيرس، حيث ستوفر النظارات تقنية للواقع المعزز يتيح للمستخدم العودة إلى العالم الحقيقي بمجرد الانتهاء من لعبة ما أو مشاهدة فيلم.
وفقا لتقرير من وكالة بلومبرج فإن أحد المحللين في شركة آبل قال إن نظارات آبل لن تشارك في أى فعاليات للواقع الافتراضي الذى يساعد على ترك العالم الحقيقى وراء شاشة رقمية.
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