إنجاز غير مسبوق.. تطبيق Gmail يحقق 10 مليار عملية تحميل على الهواتف الذكية

حققت شركة جوجل الأمريكية رقما قياسيا جديدا في عدد مرات تحميل تطبيقاتها، حيث وصل تطبيقها للبريد الإلكتروني Gmail إلى أكثر من 10 مليار عملية تحميل على الهواتف الذكية في إنجاز غير مسبوق.
وبحسب موقع 9to5Google فإن تطبيق Gmail يحظى بشعبية كبيرة للغاية حيث كان من أوائل تطبيقات رسائل البريد الإلكتروني التى قدمت للمستخدمين خدمات عديدة وساهمت في السنوات الأخيرة في سهولة إرسال واستقبال المحتوى الخاص بالعمل والدراسة.
ويتميز تطبيق Gmail بتطوير نسخة مخففة منه للهواتف الذكية الرخيصة أو التى لا تعمل بأنظمة تشغيل متطورة، كما أن تطبيق Gmail على الويب يوفر جميع الميزات تقريبًا دون الحاجة إلى التثبيت مباشرة على الهاتف الذكي.
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