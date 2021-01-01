موظفو مايكروسوفت يتركون الشركة ويذهبون لـ ميتا .. لهذا السبب

يبدو أن موظفى شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات قد جذبهم مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي، حيث كشفت عدداً من التقارير أن العشرات من موظفى مايكروسوفت قد غادروا الشركة إلى ميتا، فيسبوك سابقا، بدون أى أسباب واضحة.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن أكثر من 100 موظف في شركة مايكروسوفت قد غادروا الشركة من العام الماضي وحتى الآن، لديهم خبرة كبيرة في الشركة لسنوات.
وفقًا للصحيفة فإنه تم تعيين اثنين من الشخصيات البارزة في شركة ميتا وهما تشارلي هان وجوش ميلر من فريق HoloLens في مايكروسوفت، أصبحا يعملان ضمن مشروعات خاصة بالواقع الافتراضي لميتا.
وكانت قد أعلنت مايكروسوفت عن سماعة HoloLens ، للواقع المعزز والتي تبلغ تكلفتها 3500 دولار في عام 2015 ، بعد وقت قصير من إعلان جوجل أنها ستتوقف عن بيع نسخة المستهلك من Google Glass مع تحولها إلى جهد أكثر توجهاً نحو الأعمال.
وفي عام 2019 ركز فيسبوك على الواقع الافتراضي، استحوذت على شركة Oculus في عام 2014 مقابل 2 مليار دولار، لكنها انخرطت أيضًا في النظارات الذكية مع Ray-Ban Stories العام الماضي ، وتركز الآن عينها على نظارات الواقع المعزز الحقيقية ، ومن هنا جاءت فورة التوظيف.
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