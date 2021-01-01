

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

يبحث الكثيرين عن طريقة فتح نمط أي هاتف في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بأجهزتهم، والتي يستخدمونها في بعض الأحيان لحماية المعلومات المحفوظة بهواتفهم الذكية من أي شخص يريد الوصول إلى الصور أو رسائل البريد الإلكتروني أو غيرها من البيانات الهامة، لذا سوف نعرض لك فيما يلي طريقة فتح نمط أي هاتف.



طريقة فتح نمط أي هاتف

يواجه أي شخص مشكلة عويصة في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بهاتفه الذكي، والتي قد تضطره إلى فقد جميع بياناته وكل الملفات والبرامج المثبتة على الجهاز بعد أن يقوم بإعادة ضبط المصنع للهاتف.



طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية

ولحسن الحظ، توجد طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية لن تحتاج فيه إلى إعادة ضبط المصنع وخسارة كل بياناتك، إذ توفر بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية طريقة مخصصة لحل هذه المشكلة التي قد تواجه مستخدميها في بعض الأحيان

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ففي حالة نسيانك لكلمة مرور التي قمت بتعيينها لفتح هاتفك، وحاولت فتح الجهاز أكثر من 3 مرات وفي كل مرة كانت كلمة المرور غير صحيحة، يظهر لك في أسفل الشاشة مربع مكتوب فيه "هل نسيت كلمة السر" كمحاولة لمساعدتك على حل المشكلة، لذا قم بالنقر عليه و اتباع بعض الخطوات البسيطة.الطريقة المستخدمة في فتح نمط أي هاتفإذا قمت بإدخال كلمة المرور الخاصة بهاتفك لم يظهر لك المربع المكتوب فيه "هل نسيت كلمة السر"، فقط قم بإغلاق جهازك وإعادة تشغيله مرة أخرى حتى يظهر لك ذلك الخيار، ثم قم باتباع الخطوات التالية لمساعدتك على فتح نمط الهاتف:1. بعد فشل محاولتك لإدخال كلمة المرور الخاصة بهاتفك، انقر على خيار "هل نسيت كلمة السر".2. قم بإدخال معلومات الحساب الخاص بك على جوجل والذي قمت بإضافته لجهازك عند ضبط إعداداته مسبقا.3. انتظر قليلا حتي يتم التحقق من بيانات حسابك المرتبطة بالجهاز.4. بمجرد انهاء عملية التحقق قم بتعيين كلمة سر جديدة لجهازك.5. قم بتسجيل كلمة المرور الجديدة أو حفظها على ورقة كي لا تنساها مرة أخرى.فتح نمط الهاتف من خلال حساب الجميل الموجود على الهاتفيمكنك بسهولة تجاوز أي قفل أو نمط على عدد من الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، من خلال الخطوات التالية:1. إذا قمت بإدخال نمط أو كلمة مرور هاتفك بشكل خاطي 5 مرات متتالية، انقر على الخيار الذي "نسيت النمط" الذي سيظهر على الشاشة.2. قم باختيار رقم التعريف الشخصي الاحتياطي وإضافة الرمز المكون من 4 أرقام الذي قمت بتعيينه للاستعانة به كخطوة إضافية في حال كلمة مرور هاتفك.3. إذا لم تنجح الخطوة السابقة، ولم تتذكر أيضا رقم التعريف الشخصي الاحتياطي، سيتبقى أمامك خل أخير وهو من إدخال معلومات تسجيل الدخول إلى حساب جوجل والانتظار حتي يتم التحقق من حسابك، وسيكون بعد ذلك هاتفك مفتوحا.فتح الرمز عن طريق أوامر ADBيتيح خيار فتح الرمز عن طريق أوامرADB، منح جهاز كمبيوتر متصل بهاتفك الاتصال عبر ADB، وهي طريقة مخصصة لفتح قفل هواتف سامسونج، لذا إذا كنت تمتلك واحدا وتبحث عن طريقة لفتح نمط هاتفك، اتبع الخطوات التالية:أولا: قم بتوصيل هاتفك الذكي إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.ثانيا: قم بفتح موجه الأوامر في دليل ADB.ثالثا: اكتب الأمر "adb shell rm /data/system/gesture.key" ثم انقر على زر الإدخال.رابعا: قم بإعادة تشغيل هاتفك، وستجد أن قفل الشاشة قد اختفي.خامسا: تأكد من تعيين رقم تعريف شخصي أو نمط جديد قبل إعادة تشغيل هاتفك مرة أخرى.عمل فورمات للهاتفقد تحتاج في النهاية إلى طريقة لفتح الهاتف فى حالة أن نسيان كلمة السر ومعلومات حساب جوجل الخاص بك لعمل فورمات للهاتف أو ما يسمي بإعادة ضبط المصنع وهو الخيار الأفضل لك ولكن تذكر في هذه الحالة ستفقد جميع بياناتك وصورك المخزنة على الجهاز، ويمكنك ذلك من خلال:1. قم أولا بالضغط على زرى التشغيل وخفض مستوى الصوت معا.2. سيقوم نظام التشغيل أندرويد بفتح قائمة Bootloader.3. انقر باستمرار على على زر خفض الصوت مرتين لاختيار "وضع الاسترداد".4. حدد خيار وضع الاسترداد من خلال النقر على زر "التشغيل".5. اضغط على زر التشغيل وخيار "رفع مستوى الصوت" مرة واحدة لتدخل وضع "الاسترداد".6. ستظهر لك عدة خيارات قم بتحديد الخيار المسمى Wipe Data/Factory Reset.7. حدد خيار Wipe Data/Factory Reset، باستخدام أزرار التحكم بالصوت ثم اضغط على زر التشغيل.8. بمجرد الانتهاء من عملية التحميل والوصول إلى 100% قم بإعادة تشغيل هاتفك.