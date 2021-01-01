

مواصفات وأسعار الجهاز اللوحي TCL Tab 8 4G مواصفات وأسعار الجهاز اللوحي TCL Tab 8 4G

في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من، الأجهزة اللوحية الاقتصادية، ذات الأسعار الرخيصة، مثل الجهاز اللوحي، TCL Tab 8 4G، الذي يصل، بسعر 129 دولارا فقط، والذي يعمل، بنظام Android 11، ويضم معالج رباعي النواة، وكاميرا أمامية، وخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى، بطارية متوسطة، يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C 2.0، ومواصفات أخرى متواضعة، سأعرضها عليكم الآن.



مواصفات TCL Tab 8 4G

شاشة هذا الجهاز اللوحي، تأتي من فئة، IPS LCD، وبحجم 8.0 بوصة، وبدقة 1280×800 بكسل، والكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الخلفية، تأتي هي الأخرى، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



الجهاز اللوحي، TCL Tab 8 4G، يتم تشغيله، بمعالج رباعي النواة، من فئة، Medi­atek MT8766، وبمعالج رسوميات، من فئة، Pow­erVR GE8300، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز اللوحي، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من TCL.

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وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 4080 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، ولكن يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C 2.0، أما بخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية تركيب، شريحة اتصال 4G، مع إمكانية تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية microSD، لزيادة المساحة التخزينية، كما أن هذا الجهاز، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، مع دعم Wi-Fi، وBlue­tooth 5.0.سعر الجهاز اللوحي TCL Tab 8 4Gالجهاز اللوحي TCL Tab 8 4G، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في وقت لاحق، من الربع الأول، لعام 2022، بسعر يبلغ حوالي، 129 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 2 جيجا رام.