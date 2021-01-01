مواصفات وأسعار الجهاز اللوحي TCL Tab 8 4G

في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من، الأجهزة اللوحية الاقتصادية، ذات الأسعار الرخيصة، مثل الجهاز اللوحي، TCL Tab 8 4G، الذي يصل، بسعر 129 دولارا فقط، والذي يعمل، بنظام Android 11، ويضم معالج رباعي النواة، وكاميرا أمامية، وخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى، بطارية متوسطة، يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C 2.0، ومواصفات أخرى متواضعة، سأعرضها عليكم الآن.
مواصفات TCL Tab 8 4G
شاشة هذا الجهاز اللوحي، تأتي من فئة، IPS LCD، وبحجم 8.0 بوصة، وبدقة 1280×800 بكسل، والكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الخلفية، تأتي هي الأخرى، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الجهاز اللوحي، TCL Tab 8 4G، يتم تشغيله، بمعالج رباعي النواة، من فئة، Mediatek MT8766، وبمعالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8300، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، هذا الجهاز اللوحي، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من TCL.
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