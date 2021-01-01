روسيا تنتج 4 أقمار صناعية حديثة من طراز" غلوناس"

لا تزال 10 أقمار صناعية للملاحة الفضائية قيد الإنتاج في شركة "ريشيتنيوف" لأنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية، بما في ذلك 4 أقمار صناعية من الجيل الحديث من طراز "غلوناس".
جاء ذلك في تقرير نشرته الاثنين 10 يناير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية. وأوضح التقرير أن أول قمر صناعي من طراز "غلوناس – كا 2" يخطط لإطلاقه عام 2022.
وبموجب اتفاقية موقعة بين "روس كوسموس" وشركة "ريشيتنيوف" سيتم مستقبلا إنتاج 11 قمرا صناعيا من هذا النوع، ومن شأنها زيادة دقة الملاحة الفضائية وتحديث مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.
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