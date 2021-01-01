تحديث Funtouch 12 التجريبي مع Android 12 يصل إلى الهاتف iQOO Z5

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تحديث Funtouch 12 التجريبي مع Android 12 يصل إلى الهاتف iQOO Z5

بالرغم من الإعلان، عن الهاتفين Vivo V23، وV23 Pro، بواجهة Fun­touch 12، المستقرة، إلا أن فيفو، ما زالت، تختبر، واجهة المستخدم الجديدة، على هواتفها الذكية المتوسطة، وأعلنت اليوم، عن وصول، الإصدار التجريبي، من واجهة Fun­touch 12، التي تستند على، نظام Android 12 المستقر، إلى الهاتف iQOO Z5، مع الكثير، من المميزات الجيدة، التي لا تزال، تحت الاختبار.

تحديث Fun­touch 12 التجريبي، الذي يستند على، نظام Android 12، يصل برقم الإصدار، PD2148F_EX_36.9.2، وبحجم 5.08 جيجا بايت، ويمكن لمستخدمي، الهاتف iQOO Z5، تثبيته الآن، وتجربة المميزات، التي أضافتها الشركة، ولكن مع ذلك، يجب أن تعلم، بأن التحديث التجريبي، قد يتضمن أخطاء، لذلك لا ينصح، بتجربة التحديث، على هاتفك الرئيسي، حتى لا تواجهك أي مشاكل.

واجهة Fun­touch 12، ستصل مع، مجموعة كبيرة، من المميزات الجديدة، والإصلاحات، وستجلب، تصميما جديدا ومرئيا، لواجهة المستخدم، مع زوايا أكثر تقريبا، في جميع أنحاء النظام، وستجلب أيضا، عناصر تحكم محسنة، في الأمان، والخصوصية، حيث ستوفر لك، معلومات تخص التطبيقات، والألعاب، التي تتطلب أذونات حساسة، مثل، الكاميرا، أو الميكروفون، أو الموقع الجغرافي.

هذا التحديث التجريبي، متوفر حاليا، لمستخدمي الهاتف iQOO Z5، حول العالم، ونتوقع أن يحصل، على الإصدار النهائي، المستقر في وقت لاحق، من الربع الأول، لعام 2022، وبالنظر إلى باقي الهواتف، المؤهلة للحصول على، التحديث التجريبي، نتوقع أن، يحصل iQOO 3، على واجهة Fun­touch 12، بنهاية شهر مارس.

المصدر: قل ودل

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