

مركبة Dragon تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا مركبة Dragon تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلنت وكالة ناسا أن مركبة Dragon الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا.



وقال بيان صادر عن الوكالة "من المفترض أن تنفصل مركبة Dragon عن المحطة الفضائية الدولية في 21 يناير الجاري بتمام الساعة 10:40 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:40 بتوقيت موسكو)، وبعد انفصالها ستتجه المركبة نحو الأرض لتهبط في مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا.. وستحمل المركبة إلى الأرض بعض المعدات ونتائج من الاختبارات التي أجراها الرواد على متن المحطة".



وأشار البيان إلى أن المركبة المذكورة كانت قد أطلقت إلى الفضاء في 21 ديسمبر الماضي على متن صاروخ أمريكي من نوع Falcon 9، والتحمت بالمحطة بعد يوم من إطلاقها، وحملت حينها نحو 3 أطنان من الحمولة التي شملت مواد غذائية وبعض المعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية بما فيها طابعة اختبارية تستخدم تقنيات 3D لصنع أنسجة حيوية.

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ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.