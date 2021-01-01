

مواصفات وسعر الهاتف Realme 9i مواصفات وسعر الهاتف Realme 9i

بعد الكثير من الشائعات، والتسريبات السابقة، أعلنت الآن، شركة ريلمي، عن الهاتف Realme 9i، بسعر غالٍ نسبيا، مقارنة بالمواصفات، التي تتمثل في، معالج يدعم 4G فقط، وكاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، وشاشة بمعدل تحديث، 90 هرتز، بالإضافة إلى، شحن سريع بقوة 33 واط، وبالنسبة لباقي المواصفات، فدعونا نتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Realme 9i.



مواصفات الهاتف

الهاتف Realme 9i، يصل مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2412×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.1، والهاتف الجديد من ريلمي، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 680 4G، المبني على تقنية 6 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، وذاكرة داخلية بسعة 64، أو 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4، أو 6 جيجا رام، كما أن، الهاتف Realme 9i، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم Realme UI 2.0.

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وعلاوة على ذلك، فإن البطارية تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف Realme 9i، يتميز بإمكانية، تركيب شريحتي اتصال 4G، وكارت ميموري، معا في نفس الوقت، ويتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، كما أنه، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة.سعر الهاتف Realme 9iالهاتف Realme 9i، متوفر حاليا للشراء، في فيتنام، بسعر يبلغ حوالي، 290 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.