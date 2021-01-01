

كرايسلر تستعد بـ 3 سيارات كهربائية بحلول عام 2028 | صور كرايسلر تستعد بـ 3 سيارات كهربائية بحلول عام 2028 | صور

تستعد شركة كرايسلر لامتلاك 3 سيارات كهربائية بحلول عام 2028 وقد قدم رئيس العلامة التجارية كريس فيويل بعض التلميحات حول الخطة، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وأضاف فيويل أن جميع سيارات كرايسلر القادمة ستعتمد على منصة STLA الكبيرة، وستكون مختلفة عن الموديلات الكهربائية الأخرى القادمة من العلامات التجارية الأخرى.



سيكون أول نموذج سيارة كهربائية EV من كرايسلر نسخة إنتاجية لمفهوم تدفق الهواء من معرض CES لهذا العام، حيث ستمتلك النسخة المتوفرة لدى التجار تصميم مشابه لسيارة العرض لكنها لن تكون متطابقة معها، ومن المتوقع أن تغير العلامة التجارية اسم السيارة بحلول الوقت الذي ستصل فيه إلى صالات العرض، وتشير الاحتمالات أن السيارة الكهربائية الجديدة ستصل بحلول عام 2024.



بعد نسخة الإنتاج من Airflow ستقدم كرايسلر "واحد أو اثنين" كروس أوفر بحلول عام 2028 آخر على الطريق هو ميني فان كهربائية مع منظور جديد، وحتى الآن فإن التوقيت الدقيق لهذه السيارة لا يزال غامضاً، وذلك حسبما قال فيويل لموتور ترند.

صرحت شركة Stellantis الشركة الأم للعلامة التجارية، أن منصة STLA الكبيرة لها مدى يصل إلى 500 ميل (805 كيلومتر) باستخدام بطاريات بسعة من 101 إلى 118 كيلو وات/ساعة، وهناك أيضاً عده خيارات مثل STLA Small و Medium و Frame .ستستخدم STLA Large محركات كهربائية قادرة على إنتاج قوة تتراوح من 201 إلى 443 حصاناً (150 إلى 330 كيلو وات) تجمع كل واحدة من هذه الحزم بين المحرك وعلبة التروس والعاكس، ويمكن للمهندسين تهيئتها للدفع الأمامي أو الخلفي أو الرباعي.عرضت كرايسلر أيضاً في معرض CES، نظام المعلومات والترفيه المتطورSTLA SmartCockpitالجديد، وستصل هذه التقنية إلى السيارات في عام 2024 وتأتي من بالتعاون مع أمازون بحيث يمكن للمالكين توصيلها بأنظمة الأمن والمساعد الذكي الخاصة بهم Alexa.







