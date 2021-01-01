كرايسلر تستعد بـ 3 سيارات كهربائية بحلول عام 2028 | صور

تستعد شركة كرايسلر لامتلاك 3 سيارات كهربائية بحلول عام 2028 وقد قدم رئيس العلامة التجارية كريس فيويل بعض التلميحات حول الخطة، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وأضاف فيويل أن جميع سيارات كرايسلر القادمة ستعتمد على منصة STLA الكبيرة، وستكون مختلفة عن الموديلات الكهربائية الأخرى القادمة من العلامات التجارية الأخرى.
سيكون أول نموذج سيارة كهربائية EV من كرايسلر نسخة إنتاجية لمفهوم تدفق الهواء من معرض CES لهذا العام، حيث ستمتلك النسخة المتوفرة لدى التجار تصميم مشابه لسيارة العرض لكنها لن تكون متطابقة معها، ومن المتوقع أن تغير العلامة التجارية اسم السيارة بحلول الوقت الذي ستصل فيه إلى صالات العرض، وتشير الاحتمالات أن السيارة الكهربائية الجديدة ستصل بحلول عام 2024.
بعد نسخة الإنتاج من Airflow ستقدم كرايسلر "واحد أو اثنين" كروس أوفر بحلول عام 2028 آخر على الطريق هو ميني فان كهربائية مع منظور جديد، وحتى الآن فإن التوقيت الدقيق لهذه السيارة لا يزال غامضاً، وذلك حسبما قال فيويل لموتور ترند.
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