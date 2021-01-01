سعر ومواصفات سيارة كيا بيكانتو في السعودية | صور

يقدم الصانع الكوري الجنوبي كيا مجموعة من السيارات المميزة سنوياً تناسب جميع الأعمار والفئات العمرية، وذلك في ظل سعي الشركة لكسب ثقة العملاء والتوسع في جميع الأسواق العالمية، وتتميز كيا بتقديمها مواصفات رائدة توفر تجربة قيادة سلسلة ومريحة بالإضافة لتمتعها بمجموعة كبيرة من المزايا التكنولوجية العصرية.
سيارة كيا بيكانتو هي سيارة هاتشباك إقتصادية صغيرة الحجم، تعتبر واحده من أصغر سيارات الشركة داخل السوق السعودي على الإطلاق، حيث تتنافس مع متنافسين معروفين مثل شفروليه سبارك وميتسوبيشي ميراج.
المواصفات الميكانيكية لسيارة كيا بيكانتو
تعتمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2021 على محرك V4 بسعة 1200 سي سي، يولد قوة تصل الى 84 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 120 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي بنظام جر أمامي، وخزان وقود بسعة 35 لتر، وتبلغ قدرتها عللى التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر ساعة في غضون 13.7 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 161 كيلومتر في الساعة.
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