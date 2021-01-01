

وكيل سيات يقدم ايبيزا 2022 في السوق المصري وكيل سيات يقدم ايبيزا 2022 في السوق المصري

باعتبارها وكيل رسمي لسيارات سيات الإسبانية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديم موديل 2022 من سيارتها إيبيزا في السوق المحلي، ويعتبر هذا الموديل بمثابة نسخة Facelift (فيس ليفت) المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الخامس الحالي من هذه السيارة الشهيرة، والذي بدأ انتاجه في عام 2017.



وحتى الأن لم يتم الإعلان عن أسعار هذا الموديل الجديد من السيارة، وذلك بالرغم من فتح باب الحجز على هذه السيارة بشكل رسمي، والتي سيتم إطلاقها محليا بثلاثة فئات مثل موديل 2021 من السيارة.



وتشترك هذه الفئات الثلاثة في محرك جديد يتم تقديمه مع هذا الموديل، وهو محرك بنزين يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية.



