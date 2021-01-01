غداً .. تويوتا روميون 2022 لأول مرة في مصر

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت ، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا في مصر، عن موعد إطلاقها سيارتها الجديدة روميون 2022 لأول مرة في مصر ، وذلك غداً الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري بالقاهرة الجديدة.
وتعتبر السيارة الجديدة نسخة طبق الأصل من سوزوكي أرتيجا تحت العلامة التجارية تويوتا، وتأتي هذه النسخة نتاجاً للشراكة الموقعة بين سوزوكي وتويوتا، والتي نتج عنها من قبل سيارة تويوتا بيلتا.
وتستهدف هذه الشراكة الاستحواذ على عدد أكبر ومساحة أكثر من الأسواق، حيث تسعى الشركتين من خلال روميون وبيلتا وغيرهم ستتمكن تويوتا من الاستمرار في الأسواق بعد انخفاض إنتاجها لـ40%.
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