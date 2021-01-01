غداً .. تويوتا روميون 2022 لأول مرة في مصر

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غداً .. تويوتا روميون 2022 لأول مرة في مصر

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت ، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا في مصر، عن موعد إطلاقها سيارتها الجديدة روميون 2022 لأول مرة في مصر ، وذلك غداً الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري بالقاهرة الجديدة.

وتعتبر السيارة الجديدة نسخة طبق الأصل من سوزوكي أرتيجا تحت العلامة التجارية تويوتا، وتأتي هذه النسخة نتاجاً للشراكة الموقعة بين سوزوكي وتويوتا، والتي نتج عنها من قبل سيارة تويوتا بيلتا.

وتستهدف هذه الشراكة الاستحواذ على عدد أكبر ومساحة أكثر من الأسواق، حيث تسعى الشركتين من خلال روميون وبيلتا وغيرهم ستتمكن تويوتا من الاستمرار في الأسواق بعد انخفاض إنتاجها لـ40%.

مواصفات تويوتا روميون
وتعتبر سيارة تويوتا روميون من فئة MPV العائلية ذات الـ7 مقاعد، وتتشابه في كل المواصفات تقريبًا مع سوزوكي أرتيجا ما عدا الشبكة الأمامية التي تأتي على شكل خطوط أفقية بالإضافة إلى مقاس جنوط 15 بوصة، وبالطبع مع تغيير شعار سوزوكي إلى شعار تويوتا.

وبخلاف ذلك لا توجد اختلافات؛ بدايةً من المحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ،الذي يولد قوة 103 حصان، ليعطي عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات ، مع سعة شنطة خلفية 153 ويمكن توسيعها بعد طي المقاعد الخلفية لتصل إلى 550 لتر.

المصدر: Egypt automotive

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