كيف تمنع طفلك من ترديد الشتائم.. نصائح مهمة



كيف تمنع طفلك من ترديد الشتائم كيف تمنع طفلك من ترديد الشتائم

يجرب الأطفال الأصغر سنًا لغة بذيئة لمجرد أن رؤية ردود أفعال والديهم الصادمة تثيرهم، بحلول سن الثامنة، يعرف العديد من الأطفال ما يصل إلى 54 مصطلحًا غير مرغوب فيه، والتي قد تتطور إلى مصطلحات أكثر هجومًا مع دخولهم سنوات المراهقة.



عندما تمسك بطفلك وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة ، فقد يكون الأمر محرجًا للغاية ، خاصة إذا حدث ذلك عندما يكون لديك ضيوف أو في منزل الجيران، ليس من السهل تعليم طفلك قيمة استخدام لغة محترمة، ولكن معرفة بعض النصائح العملية والأفكار التأديبية يمكن أن يساعد.





في حين أنه من المهم بالنسبة لك تأديب طفلك عند استخدام لغة محظورة، يجب عليك أيضًا القيام بما هو ضروري لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، فيما يلي بعض النصائح العملية التي يمكنك استخدامها.

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1. علمهم كيفية التعامل مع الغضب والإحباطعلم طفلك أن يتعامل مع الغضب أو الإحباط بطريقة صحية، ربما يمكنهم الصراخ أو الصراخ والتنفيس عن مشاعرهم في غرفة مخصصة أو القيام ببعض التمارين الصارمة لتهدئة أنفسهم. يمكنك أيضًا مساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم بالكلمات المناسبة، على سبيل المثال ، يمكنهم أن يقولوا ، "أنا غاضب حقًا الآن ،" لا أحب ما يحدث " - فهذه طرق معقولة بالنسبة لهم للتعبير عما يشعرون به دون استخدام كلمات بذيئة.2. علمهم أن يكونوا محترمينلا يزال الطفل الصغير يتعلم مفاهيم التعاطف والاحترام. اطلب منهم وضع أنفسهم في مكان شخص آخر والتفكير في ما سيشعرون به إذا كانوا في الطرف المتلقي للغة بذيئة، اشرح لهم أنه يتعين عليهم احترام الآخرين للحصول عليه في المقابل.3. اشرح كيف لديهم الخياراستخدم مواقف من الحياة الواقعية أو البرامج التلفزيونية أو الكتب لمناقشة كيفية تعامل شخصيتها المفضلة مع الموقف دون اللجوء إلى الشتائم. أخبر الطفل أن كل شخص لديه خيار في كيفية تفاعله. لديهم خيار التصرف بهدوء ، والتحكم في لغتهم ، والتأكد من أنهم لا ينفرون الناس أو يشتمونهم ، أو يسيئون إليهم ، أو يدفعون الناس بعيدًا.4. وضع معايير جيدةأنت قدوة طفلك المفضلة. انتبه إلى لغتك وتجنب اللغة المسيئة واستخدم كلمات بديلة مقبولة عندما تشعر بالرغبة في الشتائم. على سبيل المثال ، "أوه ، سمكة " هي البديل غير المؤذي للكلمة المكونة من أربعة أحرف، إذا انتهى بك الأمر باستخدام لغة بذيئة ، فاعتذر على الفور وأخبر طفلك أنه ليس شيئًا تفخر به ، حتى بدون قصد.5. اشرح قواعد عائلتكقد يواجه طفلك أقرانه أحيانًا دون أي عواقب. هذا يمكن أن يربكهم حول سبب نزولك بشدة عندما يفعلون ذلك. اشرح لهم أن العائلات المختلفة لها قواعد مختلفة وأن كلمات معينة غير مقبولة في قواعدك.6. الحد من التعرضحدد مصادر اللغة السيئة التي يتعرضون لها. إذا كان شخصًا بالغًا آخر يستخدم لغة بذيئة بشكل متكرر ، فتحدث معهم واجعلهم يتوقفون عن فعل ذلك عندما يكون الطفل في مكان قريب، إذا كان طفلك يتعلمها من العروض أو الكتب ، فحاول تقديم بدائل مثيرة للاهتمام لا تشكل هذا الخطر، تعتبر مراقبة ما يشاهده الطفل أو يقرأه أو يستمع إليه خطوة وقائية جيدة.7. امدحهم عندما يكبحون أنفسهمالتعزيز الإيجابي يعمل بشكل جميل هنا. عندما يستجيب طفلك للغة بذيئة أو كلام بذيء دون أن يلجأ إلى نفس الكلام ، امتدحه وأخبره بمدى فخرك به للحفاظ على سيطرتك، إذا مروا بموقف جعلهم يشتمون سابقًا دون ترك أي لغة بذيئة ، أخبرهم أنك لاحظت ذلك وتفخر بهم.