

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات نصف العام من المقرر أن تبدأ رسميا يوم السبت القادم الموافق 15 يناير 2022 بـ الصف الرابع الابتدائي.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات نصف العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي- الفصل الدراسي الأول

السبت 15 يناير 2022 : اللغة العربية (ساعتين ونصف) + التربية الدينية (ساعة ونصف)

الاحد 16 يناير 2022 : علوم (ساعة ونصف) + مهارات مهنية (ساعة ونصف)

الاثنين 17 يناير 2022 : دراسات (ساعة ونصف) + ICT (ساعة ونصف)

الثلاثاء 18 يناير 2022 : اللغة الانجليزية (ساعة ونصف)

الاربعاء 19 يناير 2022 : اجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للاخوة المسيحيين

الخميس 20 يناير 2022 : رياضيات (ساعة ونصف)

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