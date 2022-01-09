«باول»: مستعدون لرفع معدل الفائدة بشكل أكبر لوقف تسارع التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن البنك لن يتردد في التصرف لاحتواء التضخم والمساعدة في ضمان التوظيف الكامل إذا لزم الأمر.
وذكر “باول” خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “إذا كان علينا رفع معدلات الفائدة أكثر بمرور الوقت، فإننا سنقوم بذلك، سنستخدم أدواتنا للسيطرة على التضخم”.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه في الوقت الحالي كان هناك تركيز أكبر على التضخم مقارنة بهدف الوصول للتوظيف الكامل.
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