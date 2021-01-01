كلاكيت رابع مرة.. انفجار هاتف ذكي آخر من سلسلة Nord لشركة وان بلس

تعرضت شركة وان بلس OnePlus، مؤخرا للكثير من المشكلات بعد أن ارتبط اسم هواتفها الذكية من سلسلة نورد Nord خلال الأشهر القليلة الماضية، بمجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بحوادث انفجار الهواتف الذكية.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أشارت العديد من من التقارير السابقة إلى العديد من الحوادث المختلفة بدولة الهند التي كان بطلها هاتف وان بلس المسمى OnePlus Nord 2، ولكن هذه المرة تصدر هاتفا آخر للشركة عناوين الأخبار بعد انفجاره في جيب مالكه.
انفجار هاتف ذكي جديد
شارك أحد مستخدمي موقع تويتر ويدعي دوشيانت جوسوامي Dushyant Goswami، صور الانفجار المزعوم لهاتف وان بلس المسمى OnePlus Nord CE، الذي قام بشرائه منذ 6 أشهر فقط.
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