درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12-1-2022

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12-1-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 12- 1 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11
الإسماعيلية 19 11

الدقهلية 17 10

الغردقة 23 13

المنيا 20 7

المصدر: صدى البلد

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