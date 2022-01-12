وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء.. من العسل للتقشير بالسكر

تتعرض الشفاه للجفاف بدرجة أكبر خلال الشتاء، سواء لبرودة الطقس خلال فصل الشتاء أو نتيجة التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو لاستخدام مستحضرات التجميل التى تتسبب فى جفاف الشفاه، وتشققها مع مرور الوقت، مما يتسبب فى الشعور بالألم، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء: وصفة العسل
يساعد العسل على ترطيب الشفاه والبشرة لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات والتئام الجروح، من خلال وضعه على الشفاه طوال اليوم باستخدام اصبع نظيف أو قطعة قطن.
زبدة الأفوكادو لترطيب الشفاه فى الشتاء
تحتوى زبدة الأفوكادو على العديد من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة المعروفة بفائدتها للبشرة، بما في ذلك حمض الأوليك واللينوليك، لذلك ينصح بوضعها على الشفاه باستخدام قطعة قطن أو أصبع نظيف.
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