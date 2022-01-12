

وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء.. من العسل للتقشير بالسكر وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء.. من العسل للتقشير بالسكر

تتعرض الشفاه للجفاف بدرجة أكبر خلال الشتاء، سواء لبرودة الطقس خلال فصل الشتاء أو نتيجة التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو لاستخدام مستحضرات التجميل التى تتسبب فى جفاف الشفاه، وتشققها مع مرور الوقت، مما يتسبب فى الشعور بالألم، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع "insider".





وصفات طبيعية لترطيب الشفاه فى الشتاء: وصفة العسل

يساعد العسل على ترطيب الشفاه والبشرة لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات والتئام الجروح، من خلال وضعه على الشفاه طوال اليوم باستخدام اصبع نظيف أو قطعة قطن.



زبدة الأفوكادو لترطيب الشفاه فى الشتاء

تحتوى زبدة الأفوكادو على العديد من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة المعروفة بفائدتها للبشرة، بما في ذلك حمض الأوليك واللينوليك، لذلك ينصح بوضعها على الشفاه باستخدام قطعة قطن أو أصبع نظيف.

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زيت جوز الهند لترطيب الشفاه فى الشتاءيعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تساعد على ترطيب البشرة والشعر وأيضاً الشفاه وذلك لإحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ، ولهذا ينصح بوضع زيت جوز الهند على الشفاه طوال اليوم سواء باستخدام قطعة قطن أو أصبع نظيف لدهن الشفاه.السكر لترطيب الشفاه فى الشتاءعندما تتراكم خلايا الجلد الميتة على الشفاه، فإنها تتسبب فى منع وصول الرطوبة التى تحتاج إليها، لذلك ينصح بتقشيرها من خلال وضع ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو العسل في وعاء، ومزج المكونات واستخدام أصبع نظيف لوضع المزيج على الشفاه، مع الفرك بحركة دائرية لمدة دقيقة، ثم مسح المقشر الزائد عند الانتهاء ووضع بعض الفازلين أو بعض زيت جوز الهند لترطيب الشفاه.