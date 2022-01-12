

دراسة تفجر مفاجأة: خطر وفاة المريضات أعلى بكثير إذا كان الجراح رجلاً دراسة تفجر مفاجأة: خطر وفاة المريضات أعلى بكثير إذا كان الجراح رجلاً

أظهرت نتائج بعض الدراسات الحديثة، أن المريضات الإناث غالبًا ما يتوفين على أيدي الجراحين الرجال، مما كان محل جدل بين العلماء.



واستندت الدراسة التي نشرت في مجلة «JAMA Surgery»، ونشرها موقع «Science Alert»، إلى بيانات أكثر من 1.3 مليون مريض خضعوا لواحدة من 21 عملية جراحية شائعة في دولة كندا بين عامي 2007 و2019.



بشكل عام، أشارت النتائج إلى أنه عندما يعالج جراح ذكر مريضة، فإن تلك المريضة تكون أكثر عرضة بنسبة 16 في المائة لمضاعفات، و20% أكثر عرضة للبقاء في المستشفى لفترة أطول، و 32% أكثر عرضة للوفاة.

قد يعجبك أيضا...

من ناحية أخرى، كان المرضى الذكور الذين عولجوا من قبل جرّاحة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 2% فقط للإصابة بمضاعفات ، و 13% أقل عرضة للوفاة مما لو كانوا عولجوا على يد جراح ذكر.لا يزال السبب أو الأسباب الكامنة وراء هذا التناقض في الرعاية غير واضح، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي توصلت فيها دراسة إلى أن جنس المريض قد يؤثر على كيفية تعامل الطبيب معه.وبحسب تقرير الموقع، وجدت دراسة في عام 2018، أن المرضى الإناث في مستشفيات فلوريدا اللاتي كانوا يسعون للحصول على الرعاية من النوبات القلبية ومن ثم عولجوا على يد ذكور، توفين بمعدل أعلى من الأشخاص الذين عولجوا على يد طبيبات، بغض النظر عن جنسهم.بينما تشير بعض الدراسات السابقة إلى أن الطبيبات يصفن اختبارات متابعة وأدوية مختلفة مقارنة بالأطباء الذكور، أو أنهم يستمعون أكثر إلى مرضاهم، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد العوامل التي تؤثر على هذه النتائج أكثر من غيرها.وفي سياق آخر يقدم العديد من الجراحين في جميع أنحاء الولايات المتحدة جراحة إطالة العظام، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 50 ألف جنيه إسترليني، بحسب موقع «indy100».ويعد (LimbPlastX) في لاس فيجاس من أكثر الأماكن المتخصصة في هذه الجراحة غير التقليدية، إذ يتم إضافة السنتيمترات الإضافية من خلال إطالة عظم الفخذ أو قصبة الساق بأمان، وذلك من خلال إدخال جهاز في عظام الساق يمدها ببطء للخارج بضغطة زر، ويمكن للمرضى زيادة طولهم بمقدار 1 ملم في اليوم.