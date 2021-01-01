

أرخص 10 هواتف في مصر 2022.. أسعارها أقل من 3500 جنيه أرخص 10 هواتف في مصر 2022.. أسعارها أقل من 3500 جنيه

منذ بداية العام الجديد ويبحث عشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية عن أرخص 10 هواتف في مصر 2022، خاصة مع إعلان كبرى الشركات العالمية عن الهواتف الجديدة المصنفة بأنها متوسطة السعر، والمقرر إطلاقها بمواصفات ومميزات عدة، الخاصة بجودة الكاميرا والبطارية والشحن السريع.



أرخص 10 هواتف في مصر 2022

ومع استمرار البحث عن أرخص 10 هواتف في مصر 2022، تستعرض «الوطن» معلومات عن الهواتف الذكية ذات الأسعار المناسبة، إذ لا تتجاوز 3500 جنيه، وذلك وفقا لموقع «gsmarena» التقني، وهي:



- هاتف Oppo A16

يأتي هاتف Oppo A16 بسعر 3 آلاف جنيها، ومن بين مميزاته؛ سعته الداخلية التي تصل إلى 64 جيجا بايت، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنين آخرين بجودة 2 ميجا بيكسل، أما البطارية فقدرتها 5000 مللي أمبير.

قد يعجبك أيضا...

- هاتف هواوي Y7A 128من بين مميزات هاتف هواوي Y7A 128 أن حجم الشاشة 6.67 بوصة، والذاكرة الداخلية سعتها 128 جيجا، ودقة للكاميرات الخلفية «48+ 8+ 2+ 2 ميجا بيكسل»، وسعة البطارية 5000 ميللي أمبير، ويصل سعره 3100 جنيه.- هاتف سامسونج جلاكسي A21Sيصل سعر هاتف سامسونج جالاكسي A21S إلى 3030 جنيها بمواصفات قياسية، ويمتلك ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، وحجم شاشة 6.5 بوصة، وسعة بطارية 5000 ميللي أمبير.- هاتف Xiaomi Redmi 10وطرحت شركة «شاومي» الصينية هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 10، بسعر اقتصادي هو 3030 جنيها، إذ يمتلك شاشة بحجم 6.5 بوصة، ومساحة داخلية ذات سعة 128 جيجا بايت.- هاتف Vivo Y21أما هاتف Vivo Y21، يصل سعره إلى 3200 جنيه، بمواصفات مختلفة نسبيا، منها وحدة المعالج Mediatek MT6765 Helio P35، وسعة بطارية 5000 مللي أمبير، ومساحة داخلية 64 جيجا بايت.- هاتف Samsung Galaxy A22يعد هاتف Samsung Galaxy A22 عالي السعر نسبيا، عن سابقه، إذ يصل إلى 3350 جنيها، وذلك بسبب دقة الكاميرات الخلفية التي تصل إلى «48 ميجا بيكسل+ 8 ميجا بيكسل+ 2 ميجا بيكسل+ 2 ميجا بيكسل».- هاتف Vivo Y20sيصل سعر هاتف Vivo Y20s إلى 3290 جنيها، بمواصفات أخرى، إذ أن وحدة المعالج ثماني النواة، والذاكرة الداخلية ذات 128 جيجا.- هاتف Xiaomi Redmi Note 10sبينما هاتف Xiaomi Redmi Note 10s يصل سعره إلى 3500 جنيها، ومن مواصفاته أن البطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير، مع دعمه للشحن السريع بقوة 33 وات.- هاتف Oppo A55ويتطابق سعر هاتف Oppo A55 مع قيمة هاتف Xiaomi Redmi Note 10s، وهو 3500 جنيه، رغم اختلاف الشركة المصنعة وبعض المواصفات.- هاتف Vivo Y33s3500 جنيه، هو سعر هاتف Vivo Y33s، الذي يمتلك مواصفات عدة، من بينها الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.