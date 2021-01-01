٢٣ يناير.. موعد امتحانات التحريري العلمى لطلاب أداب القاهرة

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صورة الخبر: كلية الآداب جامعة القاهرة
كلية الآداب جامعة القاهرة


أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات التحريري العلمي للفصل الدراسى الأول فى عدد من المقررات للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

وأوضحت ان الامتحانات ستجرى يومى الاحد و الاثنين الموافقين ٢٣ و ٢٤ من شهر يناير الجارى ،فى مواد اللغة العربية و الانجليزية و الاسبانية و الفرنسية و اللغة اليابانية و الصينية و الايطالية .

كما كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير.

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وقال الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الاربعاء ١٢ من يناير.

وكان " شاهين " أكد أن الجداول لامتحانات الفصل الدراسى الأول متاحة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك و الموقع الرسمى لكلية الآداب .

وتستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

المصدر: elbalad

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