محافظ بورسعيد: ربط انتظام وحضور الطلاب بدخول الامتحان

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عددا من مديري المراحل التعليمية المختلفة ببورسعيد و مديري مدارس أشتوم الجميل والقناة الإعدادية بنات والثانوية بنات، بديوان عام المحافظة وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة ببورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
ووجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء، مديري إدارات المراحل التعليمية بالمتابعة المستمرة لانضباط العملية التعليمية، مشددا على أهمية حضور وانتظام الطلاب بالمدرسة، مؤكدا أنه لن يسمح للطالب الذي تجاوز مدة الغياب المقررة بالدخول لأداء الامتحانات، موجها مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمعدلات حضور الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية.
وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لمديري المدارس حول ٱرايهم لتطوير العملية التعليمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق المناخ المناسب للنهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد.
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